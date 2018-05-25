Заместитель председателя Могилевского облисполкома Андрей Кунцевич вручает диплом за высокие профессиональные достижения Максиму Микешину.
Пожелаем дальнейших творческих успехов нашему земляку!
Фото Натальи ХОДАКОВОЙ и Максима МИКЕШИНА.
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В числе награжденных специальной премией Могилевского облисполкома в социальной сфере — фотокорреспондент районной газеты «Кіравец» Максим Микешин
26.05.2018 — Новости Общества | Кировец
Заместитель председателя Могилевского облисполкома Андрей Кунцевич вручает диплом за высокие профессиональные достижения Максиму Микешину.
Пожелаем дальнейших творческих успехов нашему земляку!
Фото Натальи ХОДАКОВОЙ и Максима МИКЕШИНА.
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В числе награжденных специальной премией Могилевского облисполкома в социальной сфере — фотокорреспондент районной газеты «Кіравец» Максим Микешин
Заместитель председателя Могилевского облисполкома Андрей Кунцевич вручает диплом за высокие профессиональные достижения Максиму Микешину. ...
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