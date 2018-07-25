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Возбуждено уголовное дело в связи с гибелью семьи из четырех человек в ДТП в Каменецком районе

26.07.2018 14:36 — Новости Общества | БелаПАН  
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Минск, 26 июля. В связи с гибелью семьи из четырех человек в дорожно-транспортном происшествии в Каменецком районе следственным управлением УСК по Брестской области возбуждено дело по ч. 3 ст. 317 УК (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц), сообщил официальный представитель УСК Дмитрий Иванюк.

Авария произошла утром 26 июля.

По информации следственных органов, примерно в 8.15 на 34-м километре автодороги Брест — Каменец — НП "Беловежская пуща" вблизи деревни Радость Каменецкого района произошло столкновение автомобиля "МАЗ" и микроавтобуса "Рено" под управлением жителя Бреста 1986 года рождения.

В результате дорожно-транспортного происшествия пассажиры "Рено" — супруга водителя и их сын 2015 года рождения — погибли на месте происшествия. Еще один ребенок, мальчик 2013 года рождения, скончался во время оказания неотложной медицинской помощи. Водитель "Рено" в тяжелом состоянии был доставлен в больницу, где спустя некоторое время также умер. Водитель "МАЗа" не пострадал.

Как сообщалось ранее, водитель грузовика выехал со второстепенной дороги на главную, не пропустив "Рено".

Установлено, что один ребенок находился в детском кресле, а второй — на руках у матери, которая была пристегнута ремнем безопасности.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Минск, 26 июля. В связи с гибелью семьи из четырех человек в дорожно-транспортном происшествии в Каменецком районе следственным управлением УСК по Брестской...
 
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