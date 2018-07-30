Картина дня: меры против ценовых сговоров, 2 млн т зерна и ответственность за лишние суммы в жировках

ВЧЕРА

Картина дня. 30 июля

Банки в Беларуси не смогут в одностороннем порядке увеличивать проценты по кредитам . Это предусмотрено законом "О внесении изменений и дополнений в Банковский кодекс", который официально опубликован на Национальном правовом интернет-портале.

Министерство антимонопольного регулирования и торговли сможет выносить предупреждения - эта мера реагирования будет применяться в том числе для недопущения ценовых сговоров. В Беларуси с 3 августа вводится запрет на имитацию чужого фирменного стиля .

В Беларуси установлена административная ответственность за лишние суммы в жировках. Такая информация размещена на Портале коммунальной грамотности.

Беларусь и Европейский союз проведут в сентябре пятый раунд переговоров об упрощении визового режима и реадмиссии, говорится на сайте представительства ЕС в Беларуси.

Беларусь на международном уровне твердо отстаивает идею необходимости единства действий в борьбе с торговлей людьми, заявил заместитель министра иностранных дел Андрей Дапкюнас на брифинге, организованном МИД Беларуси совместно с представительством Международной организации по миграции к Всемирному дню борьбы с торговлей людьми.

Беларусь с 1 августа снижает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

ПО "Белоруснефть" построило еще одну поисковую скважину в Ямало-Ненецком автономном округе.

"Белавиа" и "Уральские авиалинии" подписали соглашение о совместной эксплуатации авиалиний.

Штраф за распространение запрещенной информации на интернет-ресурсах для юридических лиц в Беларуси составит до 100 БВ. Это предусмотрено законом о внесении изменений и дополнений в КоАП и ПиКоАП.

Белорусские аграрии намолотили более 2 млн т зерна . На полях под Гродно комбайнеры работают в вышиванках .

Белорусские и китайские военные кинологи разделили первое место в "Дог-биатлоне" на Армейских международных играх.

Белорусские пилоты заняли первые места сразу в двух дисциплинах этапа Кубка мира по вертолетным гонкам, который прошел в Минске во время фестиваля #Пронебо. В развозке грузов в классе General золото завоевали белорусы Алексей Мочанский и Антон Данченко. В параллельном слаломе белорусы Владимир Бугаев и Андрей Рогонов поднялись на первое место в категории General.

За песни ІІ Европейских игр можно проголосовать на сайте Белтелерадиокомпании.

В Минске в этом году планируется построить 16 парковок , сообщила начальник управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома Марина Малаева.

Самая высокая температура воздуха 29 июля зафиксирована на метеостанции Полесская в Лунинецком районе - плюс 32 градуса, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды. На большей части территории Беларуси вчера днем температура воздуха составила выше 30 градусов.

Хоккейная сборная Беларуси должна уже в следующем году вернуть себе место в элитном дивизионе чемпионата мира, заявил Андрей Сидоренко, который недавно возглавил белорусскую дружину.

Белоруска Александра Саснович впервые в карьере поднялась на 35-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).

Дарья Домрачева приняла участие в фотосессии для модного журнала.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 31 июля

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В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция: "Работа системы судов общей юрисдикции в Республике Беларусь в первом полугодии 2018 года" (Калинкович Валерий Леонидович - первый заместитель председателя Верховного Суда Республики Беларусь). Начало в 11.00.

В 11.00 в пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция на тему: "Рациональное лесопользование в Республике Беларусь: заготовка и использование древесных ресурсов. Вопросы экспорта лесопродукции".

В СОК "Олимпийский" (Минск, ул.Сурганова, 2а) состоится пресс-конференция, посвященная проведению в Минске этапа Евролиги по пляжному футболу. Начало в 13.00.

Пресс-конференция "Анонсирование праздничных мероприятий, посвященных Дню города. День танкиста. Первый показ виртуальной карты Минска в игре "World of Tanks" состоится в 10.00 в Минской городской ратуше.

В Минске в Республиканском Дворце культуры профсоюзов (проспект Независимости, 25) проходит I белорусско-китайский Международный конкурс-фестиваль "Искусство шелкового пути". В 17.00 состоится гала-концерт и церемония награждения победителей конкурса-фестиваля.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 1 августа

Полная подборка знаменательных дат и событий на предстоящий месяц доступна по подписке на продукт БЕЛТА "Календарь". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

1-7 августа - Всемирная неделя поддержки грудного вскармливания. Проводится ежегодно более чем в 120 странах мира под эгидой Всемирного союза в поддержку грудного вскармливания в сотрудничестве с Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ).

200 лет назад родилась Митчелл Мария, американский астроном, открывшая в 1847 г. с использованием телескопа комету, ставшую известной как "комета мисс Митчелл". Получила золотую медаль за это открытие; приз вручал король Фредерик VII Датский. Медаль гласит "Не зря же мы смотрим на восход и заход звезд". Митчелл была первой американкой, работавшей профессиональным астрономом. Умерла в 1889 г.

120 лет назад родился Каюков Степан Яковлевич, российский актер кино, народный артист РСФСР. Снимался в фильмах "Иудушка Головлев", "Юность Максима", "Большая жизнь" и др. Умер в 1960 г.

95 лет назад родилась Леонтьева Валентина Михайловна, российский диктор Центрального телевидения, народная артистка СССР (1982). Долгие годы вела популярные программы "Спокойной ночи, малыши!", "В гостях у сказки", "Голубой огонек" и др. Лауреат Государственной премии СССР (1975). Умерла в 2007 г.

70 лет назад родился Калныньш Ивар, латвийский актер театра и кино. Снимался в фильмах "Стрелы Робин Гуда", "Театр", "Сильва", "Зимняя вишня" и др.

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