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Картина дня: меры против ценовых сговоров, 2 млн т зерна и ответственность за лишние суммы в жировках
31.07.2018 07:00 — Новости Общества | БелТА
ВЧЕРА
Картина дня. 30 июля
Банки в Беларуси не смогут в одностороннем порядке увеличивать
Министерство антимонопольного регулирования и торговли сможет выносить предупреждения - эта мера реагирования будет применяться в том числе для
В Беларуси установлена
Беларусь и Европейский союз проведут в сентябре пятый раунд переговоров об
Беларусь на международном уровне твердо отстаивает идею необходимости
Беларусь с 1 августа снижает экспортные
ПО "Белоруснефть" построило еще одну
Белорусские аграрии намолотили более
Белорусские и китайские военные кинологи разделили
Белорусские пилоты заняли
За
В Минске в этом году планируется построить
Белоруска
СЕГОДНЯ
Анонсы на 31 июля
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В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция: "Работа системы судов общей юрисдикции в Республике Беларусь в первом полугодии 2018 года" (Калинкович Валерий Леонидович - первый заместитель председателя Верховного Суда Республики Беларусь). Начало в 11.00.
В 11.00 в пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция на тему: "Рациональное лесопользование в Республике Беларусь: заготовка и использование древесных ресурсов. Вопросы экспорта лесопродукции".
В СОК "Олимпийский" (Минск, ул.Сурганова, 2а) состоится пресс-конференция, посвященная проведению в Минске этапа Евролиги по пляжному футболу. Начало в 13.00.
Пресс-конференция "Анонсирование праздничных мероприятий, посвященных Дню города. День танкиста. Первый показ виртуальной карты Минска в игре "World of Tanks" состоится в 10.00 в Минской городской ратуше.
В Минске в Республиканском Дворце культуры профсоюзов (проспект Независимости, 25) проходит I белорусско-китайский Международный конкурс-фестиваль "Искусство шелкового пути". В 17.00 состоится гала-концерт и церемония награждения победителей конкурса-фестиваля.
ЗАВТРА
Знаменательные даты 1 августа
Полная подборка знаменательных дат и событий на предстоящий месяц доступна по подписке на продукт БЕЛТА "Календарь". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.
1-7 августа - Всемирная неделя поддержки грудного вскармливания. Проводится ежегодно более чем в 120 странах мира под эгидой Всемирного союза в поддержку грудного вскармливания в сотрудничестве с Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ).
200 лет назад родилась Митчелл Мария, американский астроном, открывшая в 1847 г. с использованием телескопа комету, ставшую известной как "комета мисс Митчелл". Получила золотую медаль за это открытие; приз вручал король Фредерик VII Датский. Медаль гласит "Не зря же мы смотрим на восход и заход звезд". Митчелл была первой американкой, работавшей профессиональным астрономом. Умерла в 1889 г.
120 лет назад родился Каюков Степан Яковлевич, российский актер кино, народный артист РСФСР. Снимался в фильмах "Иудушка Головлев", "Юность Максима", "Большая жизнь" и др. Умер в 1960 г.
95 лет назад родилась Леонтьева Валентина Михайловна, российский диктор Центрального телевидения, народная артистка СССР (1982). Долгие годы вела популярные программы "Спокойной ночи, малыши!", "В гостях у сказки", "Голубой огонек" и др. Лауреат Государственной премии СССР (1975). Умерла в 2007 г.
70 лет назад родился Калныньш Ивар, латвийский актер театра и кино. Снимался в фильмах "Стрелы Робин Гуда", "Театр", "Сильва", "Зимняя вишня" и др.
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Картина дня: меры против ценовых сговоров, 2 млн т зерна и ответственность за лишние суммы в жировках
ВЧЕРА Картина дня. 30 июля Читать далее на сайте БелТА
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