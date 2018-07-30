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В Бресте осудили двух десантников за издевательства над срочниками

31.07.2018 13:10 — Новости Общества | Tut.by  
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Суд Московского района Бреста огласил приговор по обвинению двух военнослужащих 38-й бригады в издевательствах над военнослужащими.


На скамье подсудимых оказались 19-летний гомельчанин и его сверстник из Жабинковского района. Оба проходили срочную службу в брестской 38-ой бригаде. Гомельчанин начинал с рядового, а затем получил звание младшего сержанта. Его товарищ был на одну ступень военной иерархии выше.

Уголовное дело в отношении парней завели за неоднократные издевательства над сослуживцами. Способы «воспитания» молодого пополнения «деды» находили самые разные. По показаниям свидетелей, в июле они подняли после отбоя девять солдат и сказали им принять упор лежа на кулаках. Затем они заставили дневального уйти с «тумбочки» и нанести сослуживцам по одному удару деревянной плашкой по ягодицам. Причина — низкое качество исполнения обязанностей по службе.

Это не единственный факт неуставных отношений. Так, в ноябре прошлого года один из обвиняемых, увидев, что солдат засыпает во время просмотра новостей, обязал его взять из шкафа гитару и держать ее 15 минут на вытянутых руках перед товарищами. Этому же военнослужащему недовольный качеством уборки «дедушка» «пробил лося», а также заставил съесть 12 сигарет без фильтра за нарушение запрета на курение из-за плохого исполнения ротой строевой песни по дороге к ужину.

Во время судебного заседания обвиняемые своей вины не признали, а показания многочисленных свидетелей и потерпевших объяснили оговорами. Суд Московского района Бреста признал обоих виновными в превышении служебных полномочий повторно, а гомельчанина также в нарушении уставных правил взаимоотношений между лицами, на которых распространяется статус военнослужащего.

«Суд назначил обвиняемым по три месяца ареста. 19-летнему жителю Жабинковского района также запретили на четыре года занимать должности младших командиров Вооруженных сил», — сообщила старший помощник прокурора города Бреста Екатерина Ромашко.

Обвиняемым зачли в срок отбытия наказания три месяца, которые они провели в СИЗО во время следствия и рассмотрения их уголовного дела в суде.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

 
Теги: Новости, Брест
 
 
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"Дедушки" шлепали солдат по ягодицам, кормили сигаретами, пробивали лося.
 
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