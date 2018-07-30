Приехали и поели, или Придорожный сервис в Осиповичском районе

Если называть вещи своими именами, то Осиповичи возникли благодаря не железной дороге, а придорожному сервису. Ну вы помните: свою легендарную корчму Осип поставил у моста через речку Синька на торговом тракте Свислочь-Глуск еще в ХVII веке. И именно около нее со временем выросла деревня, нынешний микрорайон «Треугольник» города, названного в честь успешного бизнесмена. Идейным потомком осиповской корчмы является кафе «Парнас», которое так же находится около дороги на Глуск и, в общем, рядом с мостом через Синьку. Вот только в список объектов придорожного сервиса Осиповичского района оно не внесено — это право принадлежит заведениям, что расположены у республиканской дороги М5.

Сегодня стандарты качества в обслуживании проезжающих по шоссе Минск-Гомель задает концерн «Белнефтехим»: расположенные в пределах района АЗС № 18 и АЗС № 70 относятся к «комплексным», т.е. обеспечивают все потребности водителей и пассажиров.

Крупные сетевые корпорации всегда создают трудности мелкому местному бизнесу. Но мелкие — они гибкие, поэтому лишить их места под солнцем не так-то просто.

Мини-кафе «Транзит» во всю использует свой основной капитал — идеальное географическое положение — и умело пользуется «стратегическим наступательным оружием» — приличным ассортиментом очень вкусных блюд. По словам работников кафе, в сутки здесь столуется до 50 человек. Летом значительная часть клиентов — туристы, возвращающиеся из Украины. По их словам, «Транзит» — единственное заведение, куда удобно заезжать на всем пути от Гомеля до Осиповичей.

Про доходность и перспективы этого объекта придорожного сервиса можно не спрашивать: то, что он реконструируется, прирастая еще одним залом и вторым этажом, говорит само за себя.

К слову, про второй этаж. Номеров для отдыха там не будет: превращать кафе в мотель не планируется.

…Когда шесть лет назад трасса М5 «ушла» из поселка «Сосновый», для местных мини-кафе настали тяжелые времена. Они, собственно, и не закончились, но «Три толстяка» и «Юлия» смогли выжить и даже более или менее мирно разделили «сферы влияния».

«Три толстяка» сделали ставку на круглосуточное обслуживание, местную молодежь и продажу фирменного фаст-фуда (вкуснейших пирожков, беляшей и смаженок).

«Юлия», в свою очередь, специализировалась на обслуживании корпоративов, рыбаков, которые приезжают сюда из самых разных мест, и пассажиров маршрутных такси. Жители прилегающих к Сосновому деревень почти всегда появляются на остановке с запасом времени. Многие предпочитают ждать своего рейса не под открытым небом, а в уютном кафе, которое находится буквально в шаговой доступности от посадочной площадки, и что-то покупают. Больших денег эти посетители не приносят, но курочка ведь по зернышку клюет!