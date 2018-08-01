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СК: Подозреваемыми по делу о присвоении части выручки магазинов Duty Free в Гродненской области проходят пятеро работников

02.08.2018 11:53 — Новости Общества | БелаПАН  
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Минск, 2 августа. Следственный комитет 2 августа обнародовал на своем сайте обстоятельства дела по ч. 4 ст. 211 УК (присвоение либо растрата в особо крупном размере), возбужденного по факту присвоения крупной суммы денег — части выручки магазинов беспошлинной торговли Duty Free в Гродненской области.

Информацию предоставил официальный представитель УСК по Гродненской области Сергей Шершеневич. Его материал появился в ответ на опубликованное накануне информационное сообщение УВД Гродненского облисполкома под заголовком "Заведующая Duty Free подозревается в присвоении 15 тыс. евро".

В частности, милиция Гродненской области сообщала, что в 2014 году в магазине беспошлинной торговли была введена дисконтная система и в этот период там возникла преступная схема. Продавец уточнял, имеется ли у покупателя дисконтная карта, после чего производил расчет. Если у клиента не имелось дисконтной карты, то продавец брал свою, которая была оформлена на вымышленного человека, и незаметно проводил по терминалу. После чего покупателю давалась сдача без скидки, а разница затем изымалась из кассы. В конце рабочего дня "черная" выручка передавалась заведующей. По предварительным подсчетам, сумма дохода варьировалась от 15 до 20 евро в день. За четыре года, как утверждают правоохранительные органы, она таким образом "заработала" 15 тыс. евро.

Шершеневич в своем материале уточняет, что "в настоящий момент подозрения в отношении заведующих магазинами не выдвигались". "Подозреваемыми признаны пятеро работников магазинов беспошлинной торговли. Меры пресечения к ним не применялись", — отметил он.

Официальный представитель УСК по Гродненской области сообщил, что в 2015 году представители компании, открывшей в области несколько магазинов Duty Free, провели внутреннюю проверку. Было выявлено, что с апреля 2014 по апрель 2015 года работники магазинов нарушали правила реализации товаров по дисконтным картам и присваивали часть выручки.

"По результатам указанной проверки работники торговых точек добровольно возместили в полном объеме причиненный ущерб в размере свыше 18,5 тыс. евро, — отметил Шершеневич. — В 2018 году оперативные сотрудники органов внутренних дел провели по данному факту доследственную проверку и передали материалы в УСК по Гродненской области для принятия процессуального решения. 23 июля Волковысский районный отдел СК возбудил уголовное дело по факту присвоения имущества лицом, которому оно вверено, совершенного в особо крупном размере".

В целях установления фактических обстоятельств произошедшего следователями изучается служебная документация компании, допрашиваются руководители, работники и владельцы дисконтных карт, проводятся иные следственные и процессуальные действия. "Окончательная правовая оценка действиям подозреваемых, а также иных лиц, будет дана на основе всестороннего, полного и объективного исследования всех обстоятельств уголовного дела в их совокупности, как того требует закон", — сообщил официальный представитель УСК по Гродненской области.
Захар Щербаков, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 2 августа. Следственный комитет 2 августа обнародовал на своем сайте обстоятельства дела по ч. 4 ст. 211 УК (присвоение либо растрата в особо крупном размере),...
 
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