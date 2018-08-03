5 августа - День железнодорожника. Работа под звуки поездов

Часто этих железнодорожных специалистов сравнивают с почтальонами. Ведь приёмосдатчики груза и багажа также принимают посылки, взвешивают, оформляют и отправляют их адресату. Только вместо небольших коробок им привозят многотонные вагоны.





Светлана Ивановна Павловская (на фото) работает по этой профессии более 30 лет. Родилась она в деревне Терешки Сморгонского района. Окончила Синьковскую десятилетку. Затем училась в Вилейском профтехучилище на слесаря механосборочных работ. После учебы пришла работать на железнодорожную стацию Сморгонь.

Краеугольный камень любой грузовой работы на железной дороге – это приемосдатчик грузов и багажа. Каждый день эти специалисты работают с большим количеством грузоотправителей. Помочь правильно отправить груз по железной дороге – основная задача приемосдатчика. По прибытию груза на станцию он проверяет весь пакет документов и указанную в нем информацию. Тщательно осматривает контейнер и сверяет с документами каждую букву и цифру на запорно-пломбировочном устройстве (ЗПУ). И только если все сходится, принимает груз к отправке. С этого момента ответственность за контейнер ложится на приемосдатчика.

Поскольку Светлана Павловская училась по другой специальности, то, придя работать на железную дорогу, она столкнулась с множеством непонятных и неизвестных ей до этого вещей. Но на помощь ей всегда приходили опытные и отзывчивые коллеги. Теперь женщина их с гордостью называет наставниками. Долгое время Светлана Ивановна работала с приемосдатчиком Валентиной Попко. Именно эта женщина стала для Светланы Павловской авторитетом в работе. Благодаря ей она получила навыки и знания, позволившие с нуля быстро понять специфику профессии. Также с теплотой Светлана Ивановна отзывается о бывшей дежурной по станции Олимпиаде Шунько.

Оглядываясь назад, она вспоминает, как на железнодорожной станции на приемке-сдаче грузов раньше работало всего четыре специалиста. В связи с ростом объемов грузов увеличилось и количество персонала, обслуживающего его. Сейчас на станции Сморгонь число приемосдатчиков грузов и багажа увеличилось более чем в три раза, а работа стала компьютеризированной. Светлана Павловская говорит, что за тридцать лет работы на железной дороге на шум поездов практически уже не обращает внимания. Привыкла. Свою работу женщина любит и никогда бы не поменяла ее на что-то другое. Светлана Ивановна гордится своими коллегами и считает их грамотными специалистами.

После работы Светлана Павловская спешит домой, ведь там ее ждут двое детей - Ольга и Сергей, а также внук Вадим.

Сергей ЮРЕВИЧ.

Фото автора.