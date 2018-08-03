﻿ В Лунинце шантажист грозится разместить в сети попавшие к нему интимные фото девушки. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Лунинце шантажист грозится разместить в сети попавшие к нему интимные фото девушки

04.08.2018 13:25 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Жительница Лунинецкого района отправила эротические снимки своему парню. Тот хранил их на своей странице в соцсети. А через время фото попали к третьему лицу, пишет «Медиа-Полесье».

Неизвестный стал вымогать у героини эротических фотографий деньги, в противном случае грозился разместить их в общем доступе.

— Шантажист отправил девушке сообщение, в котором потребовал перечислить на электронный кошелёк 2 тысячи российских рублей за имеющиеся у него её интимные фотографии. Та в ответ написала заявление в милицию, — рассказал замначальника Лунинецкого райотдела Следственного комитета Леонид Ванюк.

Лунинецкий райотдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по ч.1 ст. 208 УК РБ «Вымогательство». Проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия. Шантажисту, если его личность будет установлена и вина доказана, грозит наказание вплоть до 5 лет лишения свободы.

Это второе уголовное дело в нынешнем году, возбужденное Лунинецким райотделом СК по данной статье Уголовного кодекса. Первое также касалось вымогательства денег за интимные фотографии.

 
 
Ссылка на источник 68
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Жительница Лунинецкого района отправила эротические снимки своему парню. Тот хранил их на своей странице в соцсети. А через время фото попали к третьему лицу.
 
Новости дня
Новости общества
 
4 августа в 16:00 в парке возле районного дома культуры состоится детский развлекательный фестиваль «Весёлый кавардак».
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.08.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Новости Новолукомля
Новости Полоцка
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
04.08.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Ивьевский край
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Прамень
Радзiма
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика