В Лунинце шантажист грозится разместить в сети попавшие к нему интимные фото девушки

Жительница Лунинецкого района отправила эротические снимки своему парню. Тот хранил их на своей странице в соцсети. А через время фото попали к третьему лицу, пишет «Медиа-Полесье».

Неизвестный стал вымогать у героини эротических фотографий деньги, в противном случае грозился разместить их в общем доступе.

— Шантажист отправил девушке сообщение, в котором потребовал перечислить на электронный кошелёк 2 тысячи российских рублей за имеющиеся у него её интимные фотографии. Та в ответ написала заявление в милицию, — рассказал замначальника Лунинецкого райотдела Следственного комитета Леонид Ванюк.

Лунинецкий райотдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по ч.1 ст. 208 УК РБ «Вымогательство». Проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия. Шантажисту, если его личность будет установлена и вина доказана, грозит наказание вплоть до 5 лет лишения свободы.

Это второе уголовное дело в нынешнем году, возбужденное Лунинецким райотделом СК по данной статье Уголовного кодекса. Первое также касалось вымогательства денег за интимные фотографии.