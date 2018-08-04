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В Верхнедвинском районе пройдёт экофестиваль «Освейские росы»
05.08.2018 — Новости Общества | Двинская правда (Верхнедвинск)
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Программа проведения экологического фестиваля «Освейские росы»
10 — 11 августа 2018 года, г.п. Освея
10 августа — Освейский ГДК
10.00 Экологический десант «Чистые берега Освеи».
15.00 Открытие экологического фестиваля «Освейские росы».
Кинопоказ «Мы все в ответе за нашу планету». Конкурсная программа для детей «Путешествие в страну Экология». Детская дискотека «Летние забавы».
11 августа Освейский парк
06.00 Конкурс рыбаков «На утренней зорьке».
09.00 Экскурсия по Освейскому озеру и на остров «ДУ».
11.00 Круглый стол «Экологический туризм на ТООПТ «Заповедное Поозерье». 12.00 Спортивные соревнования (парковый волейбол).
15.00 Церемония возложения цветов к памятнику погибшим в годы Великой Отечественной войны «Освея помнит».
(515 — летию г. п. Освеи посвящается)
15.30 Работа игровой площадки «В гостях у Лесовичка».
16.00 Концертная программа «Мы дети твои, дорогая Земля», посвященная 515- летию г.п. Освея.
17.00 Торжественное закрытие фестиваля, подведение итогов. 21.00 Дискотека «Под звездами Освеи».
22.00 Праздничный фейерверк «С Днём рождения, родная Освея!».
С 15.00 будут работать: игровая площадка, аттракционы, торговля, этноуголок «Сенькавіца запрашае», корчма «У деда Щукаря», подворья туристического комплекса «Красный бор» и предприятий г.п Освея.
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> Программа проведения экологического фестиваля «Освейские росы» 10 — 11 августа 2018 года, г.п. Освея 10 августа — Освейский ГДК 10.00 Экологический...
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