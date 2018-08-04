В Верхнедвинском районе пройдёт экофестиваль «Освейские росы»

Программа проведения экологического фестиваля «Освейские росы»

10 — 11 августа 2018 года, г.п. Освея

10 августа — Освейский ГДК

10.00 Экологический десант «Чистые берега Освеи».

15.00 Открытие экологического фестиваля «Освейские росы».

Кинопоказ «Мы все в ответе за нашу планету». Конкурсная программа для детей «Путешествие в страну Экология». Детская дискотека «Летние забавы».

11 августа Освейский парк

06.00 Конкурс рыбаков «На утренней зорьке».

09.00 Экскурсия по Освейскому озеру и на остров «ДУ».

11.00 Круглый стол «Экологический туризм на ТООПТ «Заповедное Поозерье». 12.00 Спортивные соревнования (парковый волейбол).

15.00 Церемония возложения цветов к памятнику погибшим в годы Великой Отечественной войны «Освея помнит».

(515 — летию г. п. Освеи посвящается)

15.30 Работа игровой площадки «В гостях у Лесовичка».

16.00 Концертная программа «Мы дети твои, дорогая Земля», посвященная 515- летию г.п. Освея.

17.00 Торжественное закрытие фестиваля, подведение итогов. 21.00 Дискотека «Под звездами Освеи».

22.00 Праздничный фейерверк «С Днём рождения, родная Освея!».

С 15.00 будут работать: игровая площадка, аттракционы, торговля, этноуголок «Сенькавіца запрашае», корчма «У деда Щукаря», подворья тури­стического комплекса «Красный бор» и предприятий г.п Освея.