Роддом Минской области изнутри. Помощь беременным из регионов и 10-летний опыт вертикальных родов

В Минском областном роддоме в год принимают около четырех тысяч родов. При этом сам роддом хоть и относится к области, находится в Минске. Чем он удивляет будущих родителей и в чем был пионером в нашей стране?



Молодая мама Ольга с дочерью в Минском областном роддоме

Первые роды в Минском областном роддоме приняли в мае 1980 года. Этот момент и можно считать его днем рождения.

— За эти годы наш роддом был пионером во многих инновационных внедрениях в стране. Именно у нас впервые начали выхаживать детей с очень низкой и экстремально низкой массой тела. Это связано с тем, что сотрудники Института охраны материнства и детства, который сейчас преобразован в РНПЦ «Мать и дитя», работали и на базе нашего областного роддома, — рассказывает заместитель главного врача клинического родильного дома Минской области Сергей Мaзитов.





Он отмечает, что именно в стенах областного роддома впервые внедрили диагностику внутриутробной гипоксии плода с помощью фетальных мониторов с автоматическим анализом кардиотокограммы в сочетании с допплерометрией фетоплацентарного кровотока. Это значит, что медики следили за состоянием плода комплексно и оценивали данные не вручную, а с помощью специальных аппаратов.

С 2011 года в роддоме делают электрокардиограмму плода, анализируя при этом ST- составляющую.

— Этот метод в стране пока используют только у нас. Если во время КТГ регистрируется только частота сердцебиения плода, то в этом случае речь идет об ЭКГ плода. Мы записываем электрокардиограмму со всеми параметрами, а не только частоту сердцебиения. И именно ST-составляющая говорит о гипоксии плода на самом раннем этапе. Это помогает своевременно выбрать правильную тактику родоразрешения, — рассказывает специалист.



Заместитель главного врача клинического родильного дома Минской области Сергей Мaзитов

Собеседник с гордостью рассказывает о новинке: уже скоро здесь смогут контролировать состояние плода удаленно, с помощью портативных аппаратов КТГ, используемых в домашних условиях. Это особенно важно, поскольку в роддоме помогают женщинам из регионов.

— Ведь не каждой женщине нужно длительное время лежать в отделении патологии беременности, если ее состояние хорошо контролируют и ей гарантируют выезд специалиста — для оценки состояния и своевременной доставки в роддом.

Под этот проект запустят отдельные консультативный и колл-центр.

Новинка станет возможной благодаря тому, что заявка роддома выиграла в конкурсе проектных предложений программы трансграничного сотрудничества «Польша-Беларусь-Украина 2014−2020». Проект на 90% профинансирует Евросоюз и на 10% его реализуют при поддержке Минской области.



В одной из палат роддома

Кто рожает в роддоме?

Минский областной роддом считается ведущим учреждением области по акушерству, гинекологии, перинатологии и неонатологии и одним из лучших перинатальных центров страны. Здесь работают кафедры акушерства и гинекологии, неонатологии и медицинской генетики БелМАПО. Каждый год обучается около 500 врачей со всей страны.



В роддоме есть зал ЛФК. Здесь беременные занимаются до родов на фитболах, также сюда приходят на занятия после родов

В роддом поступают беременные с тяжелой акушерской, гинекологической и экстрагенитальной патологией.

— Это женщины из Минской области с самыми сложными заболеваниями. Например, беременные с тяжелой сердечно-сосудистой и эндокринной патологией, после серьезных операций и с онкологическими заболеваниями в анамнезе. Преждевременные роды с 28 недель беременности также проходят у нас. Если роды начались и на более раннем сроке, то у нас есть все условия для родоразрешения беременной и выхаживания глубоко недоношенного ребенка.





Беременные из Минского района также относятся к областному роддому — на них приходится примерно 46−47% от всех родов в этом учреждении.

Больше всего здесь рожениц именно из небольших городов и сел Минской области, которых сюда направляют по медицинским показаниям. В год здесь проходит примерно четыре тысячи родов, 500 из них — роды женщин, которые относились к другим роддомам страны, или иностранки, которые оформили индивидуальное ведение родов.

Как выглядят родзал и палаты?

Сегодня в роддоме 314 коек, в том числе 158 акушерских, 107 гинекологических, 25 педиатрических и 24 реанимационные. В отделении патологии беременности, послеродовом отделении примерно два года назад прошел ремонт.

Стены в палатах и коридорах необычные: где-то нарисованы медвежата, где-то слон, периодически глаз цепляется за фразы о материнстве на белорусском, русском и латинском языках.



Общая палата для трех пациенток.

— Над интерьером работал дизайнер. Конечно, можно было бы сразу так отремонтировать весь роддом, но это практически невозможно. Ведь для этого пришлось бы закрыть учреждение, а последние годы мы работали с колоссальной нагрузкой — проектная мощность роддома была превышена почти в два раза. Сейчас нагрузка снизилась по всей стране из-за демографической ямы, а значит, мы можем продолжить поэтапную модернизацию нашего роддома.



Смотровой кабинет

С 2008 года в роддоме внедрили методику вертикальных родов. Ежегодно здесь так рожают около 100 женщин.



Шведская стенка и специальный стульчик для вертикальных родов

В роддоме приветствуют партнерские роды. Причем если женщина живет в Минском районе и области и направлена именно сюда, то за партнерские роды ничего не надо дополнительно платить. Будущего папу только попросят показать сертификат со специальных курсов и медицинскую справку.



Родзал

А если в областном роддоме решила рожать, например, минчанка или женщина не из Минской области, и она не приписана к этому роддому, то можно оформить индивидуальное ведение родов. Оно обойдется в 367−451 рублей — с размещением в двух-трехместной палате после родов (в течение пяти дней), со всеми консультациями нужных специалистов и индивидуальным уходом после родов. По желанию беременной, за ней может быть закреплен определенный доктор.



Одноместная палата

Предродовые палаты в роддоме максимум на двух человек, в них для облегчения родов есть специальные фитболы, а аппараты КТГ позволяют проводить ST-анализ, который говорит о гипоксии плода на самом раннем этапе.



Предродовые палаты максимум на двух человек

В общих палатах после родов может находиться максимум по четыре женщины, но это редкость. Как правило, здесь лежат по два-три человека.



Палата повышенной комфортности с отдельной кухней

Сервисные палаты, в которых пациентка может быть одна, стоят от 35 до 85 рублей за сутки — в зависимости от количества комнат и комфортности. Здесь есть отдельный санузел.

В палатах на три человека может быть один санузел на блок.





— У нас нет радикальной разницы между палатами — независимо от того, сколько там лежит человек. Важно, чтобы комфорт был доступен всем, — объясняет Сергей Мазитов.

К посещению палат родными пациенток, по словам замглавврача, относятся индивидуально.

— Максимально стараемся разрешать, но важно, чтобы такие посещения не мешали работе персонала. Родные могут посещать пациенток с согласия их соседей по палате. Рекомендованное время для визитов — с 17.00 до 20.00.

Как помогают новорожденным?

В 25% родов в Минском областном роддоме используют регионарную анестезию. Это спинальная, эпидуральная и комбинированная анастезия. Вопрос о ее применении в каждом конкретном случае решается индивидуально.

Светлана Селицкая, заведующий отделом организации внебюджетной деятельности роддома, рассказывает, что курсы по подготовке к родам здесь начали проводить еще в 1990-х годах. Разработаны и используются комплексы оригинальных методик для тех, кто рожает впервые, для подготовки к партнерским родам. По желанию пациентов занятия могут проводиться индивидуально. В курсовой подготовке в том числе задействованы психологи и психотерапевты.



Светлана Селицкая, заведующий отделом организации внебюджетной деятельности роддома

— На курсах для тех, кто рожает во второй раз, большое внимание уделяют и психологической подготовке, и процессам адаптации после родов в семье. Ведь, когда появляется второй ребенок, у мамы могут быть вопросы по поводу того, как на это отреагирует первый, — рассказывает она.

В отделении анестезиологии и реанимации — 12 коек. В акушерском корпусе их шесть, еще шесть — в гинекологическом. Также есть детская реанимация, отделение второго этапа выхаживания новорожденных. Здесь помогают малышам с низкой массой тела при рождении. Каждый год в роддоме рождается более 80 младенцев весом меньше 1500 грамм, из них около 20 малышей — до 1000 грамм.





Примерно три года назад около роддома появилась скульптурная композиция, на фоне которой фотографируются при прощании с роддомом — скульптура аистов с гнездом. В гнезде лежат три яйца. Есть поверье, что если их потереть, то скоро снова вернешься сюда рожать.

— Эту работу в виде аистов сделал кузнец из Любанского района, — говорит Сергей Мазитов. — В их семье долго не было детей, все не могли забеременеть. И когда он начал делать эту скульптуру, на дереве возле его дома свил гнездо аист. Аистов пришлось переделывать, потому что оказалось, что в жизни они выглядели не так, как он сделал поначалу. Когда кузнец заканчивал работу, его жена забеременела, своего ребенка они рожали в нашем роддоме.

На прощание Сергей Мазитов открывает, по его словам, главную тайну успеха учреждения.



Минчанка Надежда Галицкая на руках с сыном и ее родные вместе с заместителем главного врача Сергеем Мaзитовым при выписке из роддома

— Это особенно положительный микроклимат в коллективе, который напрямую и отражается на взаимоотношениях персонала с пациентами. Очень важно, как общаются с пациентками акушерки, медсестры и младший медперсонал. Ведь именно с ними наши беременные и родильницы проводят больше всего времени. Мне кажется, что руководству роддома с самого начала удалось собрать дружный коллектив специалистов и, что важно, профессионально выстроить его работу.