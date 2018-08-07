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В Малиновку, Юго-Запад и Сухарево пустят электробусы

08.08.2018 07:30 — Новости Общества | Tut.by  
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В Минске электробусы пустят в Малиновку, Юго-Запад и Сухарево. Такой вывод следует из обновленной инвестпрограммы столицы.


На национальном правовом портале опубликована новая редакция инвестиционной программы Минска на 2018 год с рядом изменений. Например, теперь в ней появились новые и конкретные места для строительства постов зарядки для электробусов.

Такой пост будет на разворотном кольце «Малиновка» на улице Есенина, на разворотном кольце «Юго-Запад» на Рафиева и на разворотном кольце «Сухарево-5» на Панченко. Все это произойдет в 2019 году. А значит, туда смогут ездить электробусы. Как минимум, их запаса хода хватит, чтобы ходить в эти точки от станций метро «Малиновка», «Петровщина» и «Каменная Горка».

Правда, в ГУ «Столичный транспорт и связь» о новых маршрутах ничего не известно. Там посоветовали обращаться к заказчику строительства постов — в «Минсктранс». Но получить там оперативный комментарий не удалось.

Напомним, в 2018—2019 годах в Минске закупят 60 электробусов «Белкоммунмаш». Они выйдут на линии к маю. А сейчас они работают на маршрутах № 43, 59 и 1.

 
Теги: Минск
 
 
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