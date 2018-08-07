Дом сдан, а недоделки остались. В Витебске жильцы новостройки воюют со строителями

Дом № 15 на улице Смоленской в Витебске несколько месяцев назад приняли в эксплуатацию с так называемыми «перенесенными видами работ». Но сроки обещанного новоселам благоустройства затянулись более чем на месяц. Обнаружились и другие строительные недоделки.



Фото: «Витебский курьер»

Еще недавно возле 160-квартирной десятиэтажки работало много техники, здесь благоустраивали газоны, высаживали зеленые насаждения, асфальтировали парковку.

Во дворе обращаем внимание на открытый канализационный люк, заполненный водой. Небезопасное место выбрали и для детской площадки — в двух метрах от проезжей части. Площадка ограждена, но вот выхода на дорогу возле нее — нет. Турникет за свой счет решили поставить сами жильцы.

На выходе из подъезда — сразу дорога, где то и дело снуют грузовики. В перспективе по ней будут ездить жильцы всех новостроек в районе Клинических улиц. Да, предусмотрен пешеходный переход со светофором метрах в ста от подъездов, но он пока не работает.

— В доме уже живут люди, семьи с детьми получили 25 квартир с отделкой и заселились, так как их дома снесли, — рассказал председатель правления ТС Анатолий Лосев. — 60 квартир в доме выделили многодетным семьям. Здесь будет очень много детей. И на всех — одна игровая площадка! Даже без горки. Да еще и через оживленную дорогу. Дом ввели в эксплуатацию 4 апреля, до 2 июля строители обещали все привести в порядок, но далеко не все сделали. При этом деньги, в том числе и бюджетные, ДСК перечислены.

Члены правления ТС направили обращения в инспекцию Департамента контроля и надзора за строительством по Витебской области и УКС горисполкома — как заказчику строительства.

В частности, по мнению жильцов, есть такие недоделки: однократная покраска фасада вместо двукратной; уклон плит на входе в один из подъездов сделан внутрь, а не наоборот (это приведет к его затоплению); заниженный тротуар по сравнению с дорогой возле третьего подъезда (после дождей там повышена влажность); некачественный дренаж; сорняки вместо газонов.

«Управление капитального строительства Витебска» в курсе ситуации и признает факт затягивания отсроченных работ.

— Строители Витебского ДСК в июне-июле были задействованы на многих объектах, в том числе в рамках подготовки города к праздникам, — отметил заместитель директора «УКС Витебска» по жилищному строительству Сергей Матвеев. — Распылили силы, не успели. Но все перенесенные работы никак не влияют на эксплуатационные функции дома. Обеспечены подъездные пути, можно заселяться и жить. Конечно, неудобства при строительных работах рядом есть, но это временно. ДСК поставили задачу до 15 августа завершить по дому все работы и оформить акт приемки с жильцами.

Микрорайон Клинических улиц застраивают комплексно: там возводят еще несколько многоквартирных домов. Детскую площадку возле дома № 15 расширят, и она войдет в единый ансамбль зданий.

Специалист технадзора за строительством «УКС Витебска» Наталья Воронова дала пояснения по поводу обнаруженных жильцами недоделок:

— Неспециалисту сложно разобраться в тонкостях строительных технологий. Например, фасад дома действительно красили один раз, как и предусмотрено характеристиками использованной для этого краски. Сырость в подвале третьего подъезда объясняется так: проводится магистральная теплотрасса к будущим новостройкам, и приямок там пока не заглушили. После заглушки проблема уйдет. По проекту сделали и дренаж, чтобы он лучше справлялся с нагрузкой во время сильных дождей. Будут проведены дополнительные работы по промывке и прочистке сетей ливневой канализации.

С жильцами дома № 15 встретились строители и подрядчики, в том числе Сергей Матвеев. По его словам, основные спорные моменты с новоселами удалось решить.

Напомним, ранее жильцы дома № 15 на Смоленской были обеспокоены тем, что многолетний дуб возле их многоэтажки мог пойти под топор — он растет там, где по генплану планировали устроить парковку на три места. Позже конфликт разрешили: гендиректор городского УКС Михаил Мешко заверил людей, что дерево рубить не будут.