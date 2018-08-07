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В Могилеве начали сносить металлические гаражи

08.08.2018 08:02 — Новости Общества | Tut.by  
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Специальная комиссия насчитала в Могилеве более 150 металлических гаражей. У большинства есть владельцы, но документов на выделение участка под его установку имеют единицы, да и те в большинстве своем не платят налоги за пользование землей. Металлические гаражи, собственники которых не установлены, подлежат сносу.

Но и наличие собственника гаража не является гарантией сохранения объекта, так как по назначению они используются уже крайне редко. Только в Октябрьском районе в этом году уже снесли 6 металлических гаражей.

Металлические гаражи являются временными. Их в советский период разрешали устанавливать инвалидам. С годами они устарели и не соответствуют современным представлениям и требованиям к дворовым территориям — они занимают места, которые можно было бы использовать для детских площадок, озеленения, плоскостных или велопарковок. Могилевские чиновники считают, что металлические гаражи должны исчезнуть из городских дворов.

 
Теги: Могилев
 
 
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Эти гаражи - временные постройки. И их на территории города - более 150 штук. Часть - бесхозные.
 
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