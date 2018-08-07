Блогерство как феномен вседозволенности

Быть блогером нынче модно. Это значит находиться в фокусе ракурсной точки сосредоточия нынешних трендов, олицетворять собой продвинутого современного человека, уверенного в себе и своей правоте. Этакий интернет-герой нашего времени. Но сравнение с Печориным здесь, прямо скажем, неуместно. Блогеры уже ничем не напоминают хрестоматийного лермонтовского героя: постоянно сомневающегося, неуспокоенного, перманентно мятежного изнутри, вечно ищущего ответы на извечные вопросы бытия. Сейчас многие представители виртуального братства полны самоуверенности и без сомнений готовы вести за собой интернет-пользователей. Откуда произрастают корни феномена блогерства, еще предстоит выяснять и исследовать. Пока что речь совершенно о другом: о том, как журналистика и блогерство все дальше расходятся в разные стороны.

Как только коммуникационные интернет-технологии стали максимально доступными для абсолютного большинства населения, число их пользователей продолжает расти в геометрической прогрессии. Вполне нормально, когда у каждого потребителя соответствующих услуг появляется возможность практически мгновенно обмениваться с кем бы то ни было, где бы он ни находился, вплоть до самых отдаленных уголков планеты, интересующей информацией – видеороликами, фотографиями, текстовыми сообщениями и так далее. Точно также вполне естественно заручиться как можно большим количеством хотя бы виртуальных друзей, подписчиков и читателей. Но именно с недавних пор предоставленные сверхвозможности – а именно так их могли бы воспринимать предыдущие поколения – породили новую проблему. Определенная часть обыкновенных пользователей сети с некоторых пор начала позиционировать себя в амплуа профессиональных журналистов, при этом не являясь таковыми ни по образованию, ни по месту работы, ни по приверженности статьям, пунктам и параграфам действующего законодательства. Надо ли удивляться тому, что при этом зачастую остается «за бортом» не прописанная в обязательных для исполнения документах профессиональная журналистская этика? Идентичный с врачебным принцип «не навреди»?

Со временем все более ощутимо и четко приходит осознание: блогерство и журналистика это совсем не одно и то же. Сегодня блогерство нередко считают неким естественным продолжением старой традиционной журналистики, сформированным под влиянием сверхстремительного развития новых технологий. Однако под данную категорию, скорее, подпадают интернет-версии печатных изданий, собственно, новые информационные источники и издания, изначально выходящие в формате онлайн: несмотря на уход от бумаги в «цифру», они, тем не менее, остаются верны основополагающим принципам давнего журналистского ремесла. Блогерство же – самостоятельная отдельная ветвь, развивающаяся по своим собственным правилам, схемам и канонам, ибо феномен блогерства зачастую поступательно выстраивается в стороне от главных журналистских принципов – этики, объективности на основе представленного разнообразия мнений и, главное, – достоверности.

Блогеры, как «продвинутые» демократы, часто ставят в пример Запад, однако именно когорта признанных и известных на весь мир заслуженных ветеранов американских журналистов экстра-класса сумела сформировать общественное мнение в пользу доверия к традиционным СМИ. На этих «профи» подавляющая часть общества ориентировалась по принципу: если то, что обсуждается, не присутствует на их телевизионных шоу или на страницах газет, куда они пишут, – значит, этого попросту нет или это неправда. Для тех мастеров пера и телекамеры важнее всего было уважение к читателю и зрителю, престижу и имиджу собственной профессии, соответствие озвученного или показанного тому, как это есть на самом деле. Современный же блогер, ради удержания зыбкой «планки» достигнутой популярности, зачастую не гнушается «вбрасывать» так называемые фейковые новости – то есть придуманные «пустышки», тем самым, по сути, вводя в заблуждение или откровенный обман своей аудитории. В газетах или на телеэкранах сделать это очень не просто, так как каждый журналист действует в рамках законодательства, а потому отвечает в случае чего за свои слова. В интернете же ситуация иная.

Настоящая, исконная журналистика всегда концентрировала все имеющиеся силы, способности и возможности во благо общества. Выполняла издавна, с древности, отведенную ей почетную и вместе с тем особо ответственную миссию: не замалчивать ту или иную проблему, не прятать ее «под сукно», а напротив – поднимать, выносить на поверхность, говорить о ней, четко обозначить масштабность ее границ. Сегодня с полным правом можно утверждать, что в борьбу с различными видами рабства, перемещением через государственные рубежи разного рода наркотиков и психотропных веществ наши белорусские журналисты внесли достойную лепту. Именно их сюжеты и публикации стали веским основанием для принятия властью и силовыми структурами соответствующих решений, выработки концепции противодействия, определения меры ответственности за совершенные преступления. Зато определенную часть блогеров собственное тщеславие, стремление сохранить и приумножить рейтинг, банальный, не дающий изнутри покоя самопиар сподвигли на «раскрутку» бунтов в разных уголках планеты. Достаточно вспомнить «арабскую весну», сотрясавшую не одно государство, унесшую жизни людей и не завершившуюся ничем хорошим и позитивным, или, к примеру, подзабытую попытку устроить в Беларуси беспорядки через социальные сети, которая закончилась предсказуемым безнадежным провалом, не получив массовой поддержки.

Конечно, оппоненты могут резонно возразить, что блогеры легки на подъем, когда им что-то интересно, однако, как правило, бег этот – за «желтым», скандальным, «жареным». Между тем ни для кого не секрет, что за многими блогерами стоят определенные силы, зачастую зарубежные, которые спонсируют их сайты и обучают профессиональной работе с интернет-аудиторией. Поэтому на блогерских ресурсах вы нередко можете увидеть информацию о том, как хорошо устроились за границей наши соотечественники, уехавшие в другие страны. А еще о том, что 9 Мая это вовсе не праздник или что Вторую мировую войну развязал Сталин пактом Молотов-Риббентроп, не упоминая при этом ни Мюнхенского сговора, ни сотрудничества западных стран с тогдашней фашистской Германией.

Сегодня у так называемых интернет-героев нашего времени стали крайне популярны экологические темы. По всей стране они пытаются остановить строительство новых заводов (одни из последних примеров – «Амкодор» в Колодищах и аккумуляторный завод под Брестом), мотивируя это заботой о нашем здоровье. И логика ведь в этом присутствует! Вот только как мы будем жить и конкурировать в современном рыночном мире, не имея сильной промышленности? При этом всезнающие блогеры умалчивают о том, что такие заводы действуют во многих странах. И никакие доводы о давно полученных согласованиях и заключениях по безопасности на них не действуют. По отработанным интернет-технологиям они играют на эмоциях людей, и многие неискушенные в анализе информации могут воспринять их суждения как действительно заслуживающие внимания.

Различия между журналистикой и блогерством видны и непрофессионалу. Журналистика подразумевает детальное и глубокое изучение темы, иногда на протяжении длительного времени – от номера к номеру, от передачи к передаче, блогерство в основном – легкое поверхностное скольжение по ней. Журналистика немыслима без интервью и комментариев компетентных специалистов, серьезной вдумчивой аналитики, сопоставления разных мнений и точек зрения, поиска консенсуса, блогерство же по сути и содержанию – авторская колонка, зачастую заполняемая тем, что потенциально может заинтересовать, привлечь и эпатировать публику: этакое с ней заигрывание, порой не без фамильярности и панибратства. Наконец, журналистика формирует внутреннюю культуру, вырабатывает грамотность и самоцензуру, а в блогерстве никакой цензуры нет.Абсолбтная виртуальная свобода дает возможность использовать неэтичные или оскорбительные заголовки и тексты, перевирать истину или акцентировать внимание только на ее части, полностью пренебрегать правилами орфорграфии, синтаксиса и пунктуации.Пресловутый феномен блогерства – де-факто феномен безнаказанности, ибо в рамках законодательного поля многие его представители действовать не желают. Но за результаты своего «горе-труда», которые сквозят некомпетентностью, неграмотностью, а зачастую и откровенной ложью, нужно отвечать.

Глеб МАЙСКИЙ.

Источник: www.zarya.by .