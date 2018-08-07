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БСДП (Грамада) потребовала прекратить репрессии в отношении независимых журналистов

08.08.2018 10:57 — Новости Общества | БелаПАН  
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Могилев, 8 августа. Президиум Белорусской социал-демократической партии (Грамада) принял 8 августа заявление, в котором выразил протест против задержаний журналистов и обысков в редакциях независимых СМИ.

"Белорусская социал-демократическая партия (Грамада) протестует против задержания журналистов независимых информационных кампаний tut.by и БелаПАН Дмитрия Бобрика, Анны Ермаченок, Андрея Середы, Евгении Березюк, Марины Золотовой, Анны Колтыгиной, Ульяны Бобоед, Галины Власик и Татьяны Коровенковой, а также помещения некоторых из них в изолятор временного содержания. Мы также протестуем против обысков у независимых журналистов Ольги и Павлюка Быковских", — говорится в заявлении оппозиционной партии.

Ее руководство считает, что обыски в офисах крупнейших негосударственных СМИ и квартирах независимых журналистов, задержание некоторых из них являются проявлением репрессий в отношении независимых медиа и свободы слова в Беларуси, демонстрацией силы и способом устрашения.

"БСДП считает, что подобными провокационными действиями наносится ущерб имиджу Беларуси на международной арене, развеивается миф того, что мы живем в открытой, безопасной и толерантной стране, способной к диалогу, в которой работает закон и уважается плюрализм мнений. Мы убеждены, что помещение журналистов в изолятор временного содержания, подавляющее число которых женщины, является вершиной цинизма, так как в их действиях нет общественной опасности и в подобных мерах не было необходимости", — уверены в партии.

Белорусская социал-демократическая партия (Громада) призывает немедленно освободить журналистов, содержащихся в изоляторе временного содержания, и продолжить разбирательство по фактам несанкционированного доступа по чужим паролям к платному доступу к информации БелТА цивилизованно, без насилия и истерики.
Владимир Лапцевич, БелаПАН.
 
Теги: Могилев
 
 
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Могилев, 8 августа. Президиум Белорусской социал-демократической партии (Грамада) принял 8 августа заявление, в котором выразил протест против задержаний...
 
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