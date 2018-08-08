Маршрут проходит с остановкой в г. Березино.
12 августа планируется встретить икону, пройдя Крестным ходом по городу. Всё завершится Водосвятным молебном в храме Преображения Господня.
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В Борисов прибывает образ Божией матери «Скоропослушница»
09.08.2018 — Новости Общества | Единство
Маршрут проходит с остановкой в г. Березино.
12 августа планируется встретить икону, пройдя Крестным ходом по городу. Всё завершится Водосвятным молебном в храме Преображения Господня.
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С 11 по 13 августа из г. Салоники (Греция) в Борисов прибывает образ Божией матери «Скоропослушница»
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