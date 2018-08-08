По причине установившейся на Чечерщине сухой погоды и в связи с четвертым классом пожарной опасности с 11 августа райисполком ввел запрет на пребывание граждан в лесах.



Он будет действовать до особого распоряжения, которое может появиться при стабильно влажной погоде.Чечеряне и жители района не должны заходить на территорию лесов, также туда не должен заезжать транспорт, за исключением служебного. Для нарушителей предусмотрен штраф от 25 до 50 базовых величин.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Чечерском районе введен запрет на посещение лесов По причине установившейся на Чечерщине сухой погоды и в связи с четвертым классом пожарной опасности с 11 августа райисполком ввел запрет на пребывание граждан в...