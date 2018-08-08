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В Чечерском районе введен запрет на посещение лесов
09.08.2018 — Новости Общества | Чачэрскi веснiк
По причине установившейся на Чечерщине сухой погоды и в связи с четвертым классом пожарной опасности с 11 августа райисполком ввел запрет на пребывание граждан в лесах.
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По причине установившейся на Чечерщине сухой погоды и в связи с четвертым классом пожарной опасности с 11 августа райисполком ввел запрет на пребывание граждан в...
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