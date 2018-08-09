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Всего в меру. Погода в Гомеле в выходные
10.08.2018 10:08 — Новости Общества | Tut.by
Август продолжает свои добрые дела. И наблюдать за этим — одно удовольствие. В ближайшие дни — в меру тепло и не в меру солнечно.
В субботу днем,
В воскресенье на пару градусов свежее. После обеда возможен дождь.
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Август продолжает свои добрые дела. И наблюдать за этим - одно удовольствие.
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