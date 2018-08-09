Всего в меру. Погода в Гомеле в выходные

Август продолжает свои добрые дела. И наблюдать за этим — одно удовольствие. В ближайшие дни — в меру тепло и не в меру солнечно.





В субботу днем, по данным сайта pogoda.by, в Гомеле ожидается комфортная погода, +27°C, ветер южный.

В воскресенье на пару градусов свежее. После обеда возможен дождь.