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В выходные погода изменится: станет прохладнее и пройдут дожди

10.08.2018 12:42 — Новости Общества | Tut.by  
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В выходные Беларусь окажется под влиянием атмосферных фронтов, пройдут дожди и температура ненадолго понизится. Об этом TUT.BY сообщили в Белгидромет Минприроды.


Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

В субботу, 11 августа, по западу республики пройдут кратковременные дожди с грозами, при грозах местами сильные ливни и сильный порывистый ветер. В восточных и центральных районах страны будет в основном без осадков. Температура воздуха минимальная ночью составит от +11°С по востоку до +20°С по западу страны, максимальная температура днем +25…30°С, в западных районах страны температура +19…24°С.

В Минске в субботу без существенных осадков, температура воздуха минимальная ночью +16...18°С, максимальная днем +27...29°С.

В воскресенье, 12 августа, ночью и утром на большей части территории страны, днем преимущественно по восточной половине республики ожидаются кратковременные дожди различной интенсивности. Местами прогремят грозы, которые будут сопровождаться порывистым ветром. Температура воздуха минимальная ночью составит +13...18°С, максимальная температура днем +19...26°С.

В понедельник, 13 августа, под влиянием воздушной массы балтийского происхождения будет преимущественно без осадков, лишь местами по северу республики возможны кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах страны слабый туман. Температура воздуха минимальная ночью составит +10...15°С, максимальная температура днем +19...26°С.

Со вторника температура снова начнет повышаться.

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Теги: Минск
 
 
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В выходные Беларусь окажется под влиянием атмосферных фронтов, пройдут дожди и температура ненадолго понизится.
 
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