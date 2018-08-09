ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Белорусы в ночь с 12 на 13 августа смогут увидеть до 110 падающих звезд в час

10.08.2018 — Новости Общества | Газета Авангард  
Размер текста:
A
A
A

Белорусы в ночь с 12 на 13 августа смогут увидеть до 110 падающих звезд в час

Белорусы в ночь с 12 на 13 августа смогут увидеть до 110 падающих звезд в час — именно на это время приходится пик метеорного потока Персеиды, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Минском планетарии.

Звездопад Персеиды ежегодно наблюдается в августе со стороны созвездия Персея. Падающие частицы размером от песчинки до небольших горошин сгорают в атмосфере Земли на скорости около 210 тыс. км/ч. Самые крупные метеоры видны до нескольких секунд.

«Метеорный поток Персеиды в нынешнем сезоне будет многообещающим. Предполагается, что можно увидеть до 110 падающих звезд в час. Пик ожидается в ночь с 12 на 13 августа, а любоваться красивейшим космическим явлением можно уже сейчас. Поток проявляется с 17 июля до 24 августа», — рассказали в планетарии. Земля на протяжении года пересекает несколько метеорных потоков. Метеорный поток Персеиды — один из наиболее масштабных.

Земля проходит через остатки хвоста кометы Свифта-Туттля, которая имеет период обращения 133 года и в последний раз вошла во внутреннюю часть Солнечной системы в 1992 году. Несмотря на то, что комета теперь находится далеко от Земли, ее частицы мы можем видеть до сих пор.

Любоваться звездопадом лучше всего за городом, вдали от света фонарей в местности с открытым горизонтом. Метеоры будут вылетать из созвездия Персея, но астрономы рекомендуют обратить внимание и на созвездия Цефей и Лебедь. В нынешнем году новолуние обеспечит идеальные условия для наблюдений.

Звездный дождь не представляет опасности ни для людей, ни для космических аппаратов. Упавший на Землю метеор — довольно редкое явление. Когда падает звезда, принято загадывать желание. В предстоящие выходные у белорусов будет свыше сотни возможностей это сделать.
Читать полностью: http://www.belta.by/kaleidoscope/view/belorusy-v-noch-s-12-na-13-avgusta-313652-2018/
При любом использовании материалов активная гиперссылка на belta.by обязательна

 
 
Ссылка на источник 47
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусы в ночь с 12 на 13 августа смогут увидеть до 110 падающих звезд в час - именно на это время приходится пик метеорного...
 
Новости дня
Новости общества
 
В Гомеле женщина по объявлению приютила собаку, а та оказалась бешеной
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.08.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
10.08.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Новолукомля
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика