Поздравление строителям и ветеранам строительной отрасли Кировщины с профессиональным праздником





Уважаемые строители! Дорогие ветераны строительной отрасли!

Поздравляем вас с профессиональным праздником – Днем строителя!

Во все времена профессия строителя пользовалась в народе заслуженным уважением. Вы имеете самое непосредственное отношению к возведению новых зданий и сооружений, от вашего профессионализма зависит их качество и надежность, а, следовательно, комфорт и безопасность граждан. Ваша профессия является одной из самых мирных, благородных, уважаемых и ответственных.

Спасибо за ваш добросовестный труд! Желаем вам всегда получать истинное удовольствие от своей работы, профессиональных успехов и всевозможных достижений в вашем непростом ремесле! Пусть все ваши планы осуществятся! Здоровья и благополучия вам и вашим семьям!

Районный исполнительный комитет.

Районный Совет депутатов.