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Запрет на посещение лесов введен в 13 районах Гомельской области

10.08.2018 — Новости Общества | Чырвоны Кастрычнiк  
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 Запрет на посещение лесов введен в 13 районах Гомельской области
Запрет на посещение лесов введен в 13 районах Гомельской области августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Запрет на посещение лесов введен в 13 районах Гомельской области, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отдела охраны и защиты леса, охоты и охотничьего туризма Гомельского государственного производственного лесохозяйственного объединения Дмитрий Ятченко.

По данным на утро 10 августа, лесные массивы для посещений закрыты в Октябрьском, Буда-Кошелевском, Брагинском, Кормянском, Чечерском, Калинковичском, Мозырском, Хойникском, Добрушском, Гомельском, Ельском, Лоевском, Речицком районах. В лесах введен четвертый класс пожарной опасности из возможных пяти.

Как отметил собеседник, дождей в некоторых районах области не было уже более двух недель. «В лесах точечно фиксируются возгорания, которые оперативно ликвидируются. Однако из-за сухой жаркой погоды ситуация ежедневно усложняется», — добавил Дмитрий Ятченко.

О том, что в лесах введен запрет на посещение, информируют специальные объявления, таблички, сообщения, в том числе и в СМИ, на сайтах госорганов. Въезды в лесной массив закрываются шлагбаумами.

Для предупреждения лесных пожаров, выявления нарушений природоохранного законодательства работники лесхозов проводят ежедневные рейды. Следить за обстановкой помогают и фотоловушки. Дмитрий Ятченко напомнил: нарушение правил пожарной безопасности может грозить штрафом до 25 базовых величин (в настоящее время 1 БВ составляет Br24,5).
Читать полностью: http://www.belta.by/regions/view/zapret-na-poseschenie-lesov-vveden-v-13-rajonah-gomelskoj-oblasti-313647-2018/

 
Теги: Гомель
 
 
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