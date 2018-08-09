В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Юбилей сегодня празднует Союз поляков Беларуси Общественное объединение создали в 88-м. Тогда еще ассоциация называлась культурно-просветительской. Эти функции актуальны и сегодня. Сохранность польских...

Цветочная вышивка - самый популярный орнамент польского костюма. Каждое соцветие со смыслом. В таких расписных корсетах солистки ансамбля "Ивенчанка" покорили не одну сотню зрителей не только в Беларуси, но и за рубежом. Международные гастроли в их графике появляются регулярно.