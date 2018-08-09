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Юбилей сегодня празднует Союз поляков Беларуси
10.08.2018 21:37 — Новости Общества | БT
Цветочная вышивка - самый популярный орнамент польского костюма. Каждое соцветие со смыслом. В таких расписных корсетах солистки ансамбля "Ивенчанка" покорили не одну сотню зрителей не только в Беларуси, но и за рубежом. Международные гастроли в их графике появляются регулярно.
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Общественное объединение создали в 88-м. Тогда еще ассоциация называлась культурно-просветительской. Эти функции актуальны и сегодня. Сохранность польских...
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