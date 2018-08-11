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С Днем строителя!
12.08.2018 — Новости Общества | Чачэрскi веснiк
Уважаемые работники и ветераны строительных организаций! Сердечно поздравляем вас с Днем строителя!
Председатель райисполкома И.АСЛЮК.
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Уважаемые работники и ветераны строительных организаций! Сердечно поздравляем вас с Днем строителя! Профессия строителя считается одной из самых почетных и...
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