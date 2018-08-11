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С Днем строителя!

12.08.2018 — Новости Общества | Чачэрскi веснiк  
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Уважаемые работники и ветераны строительных организаций! Сердечно поздравляем вас с Днем строителя!
С Днем строителя!
Профессия строителя считается одной из самых почетных и уважаемых в обществе. Чем больше строительных площадок, на которых кипит работа, чем больше возможностей для приложения сил строителей, тем увереннее жители Чечерщины смотрят в будущее.
Желаем вам и вашим семьям крепкого здоровья, праздничного настроения, счастья, благополучия и успехов во всех делах и начинаниях на благо нашего края.

Председатель райисполкома И.АСЛЮК.
Председатель райсовета депутатов С.МАЛЮКОВ.

 
 
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Уважаемые работники и ветераны строительных организаций! Сердечно поздравляем вас с Днем строителя! Профессия строителя считается одной из самых почетных и...
 
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