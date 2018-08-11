Уважаемые работники и ветераны строительных организаций! Сердечно поздравляем вас с Днем строителя!



Профессия строителя считается одной из самых почетных и уважаемых в обществе. Чем больше строительных площадок, на которых кипит работа, чем больше возможностей для приложения сил строителей, тем увереннее жители Чечерщины смотрят в будущее.

Желаем вам и вашим семьям крепкого здоровья, праздничного настроения, счастья, благополучия и успехов во всех делах и начинаниях на благо нашего края.

Председатель райисполкома И.АСЛЮК.

Председатель райсовета депутатов С.МАЛЮКОВ.