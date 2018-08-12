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Мининформ готовит постановление о национальном телевизионном контенте
12.08.2018 20:19 — Новости Общества | БелТА
Министр информации Александр Карлюкевич
12 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство информации готовит постановление о национальном телевизионном контенте. Об этом в эфире телеканала
Александр Карлюкевич отметил, что обновленный закон о СМИ достаточен для того, чтобы определиться с пониманием национального телевизионного продукта. "Будет разработан в дополнение к закону еще ряд нормативных государственных актов. Один из них - постановление Совета Министров - будет посвящен исключительно национальному телевизионного контенту. Нади ним сейчас работают сотрудники Министерства информации и журналистское телевизионное сообщество. Проект этого постановления будем широко обсуждать", - добавил он.
Продолжая тему поправок в закон о СМИ, которые вступают в силу с 1 декабря, министр подчеркнул, что шаги, сделанные журналистским сообществом, содействуют его консолидации и общества целом. "Мне кажется, что нам еще есть над чем работать. Хотелось бы, чтобы общественные журналистские организации вносили инициативы, чтобы мы двигались дальше, - сказал Александр Карлюкевич. - Мы считаем, что есть целый ряд моментов, которые связаны с терминологией по отношению к участникам медийного пространства. Нужно вернуться к рассмотрению термина "фрилансер" и привнести определенные инициативы. Будем прислушиваться к журналистской общественности в определении всех этих позиций".-0-
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12 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство информации готовит постановление о национальном телевизионном контенте. Об этом в эфире телеканала СТВ заявил министр...
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