Вузы Беларуси не добрали 14 студентов-бюджетников

Несмотря на дополнительный набор, в двух университетах страны остались свободными 14 бюджетных мест. Не досчитались абитуриентов в Белорусско-Российском университете и в Мозырском педагогическом. Набор в вузах уже закрыт.



Снимок используется в качестве иллюстрации. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В Белорусско-Российском университете, который находится в Могилеве, не добрали десять человек. Все на специальность «Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование». План приема на дневное бюджетное тут составлял 20 мест.

В университете говорят, что в предыдущие годы желающих учиться на данной специальности хватало. Причин неинтереса к ней в этом году называют несколько.

— В этом году очень многие вузы имели первоначальный недобор. Тут не только региональные, но и столичные, — делится мнением Дмитрий Свирепа, ответственный секретарь приемной комиссии. — Такого, наверное, за все годы не было, чтобы на бюджет не могли набрать. Почему? Во-первых, повысились проходные баллы. Например, минимальный порог баллов на ЦТ по математике вырос на пять пунктов.

Во-вторых, говорит собеседник, технические специальности у абитуриентов менее популярны, чем, предположим, юридические и экономические. Хотя, уточняет Дмитрий Свирепа, распределяются такие выпускники хорошо: на одного человека порядка двух заявок.

В-третьих, желающих сдавать на ЦТ физику с каждым годом не прибавляется.

— Большинство недоборов в этом году на специальностях, куда нужна физика, — продолжает ответственный секретарь. — Абитуриенты, видимо, не уверены в знаниях по этому предмету и не решаются его сдавать. И проблема тут зреет еще на уровне подготовки учителей физики. Педагогические вузы испытывают проблемы с набором на данные специальности. В итоге с каждым годом количество абитуриентов, которые сдают физику, уменьшается.

Еще четыре человека не добрали в Мозырском педагогическом университете. Свободными остались четыре места, все по специальности «Физика и информатика». Всего на дневное бюджет сюда набирали 22 студента.