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НАВСТРЕЧУ РАЙОННЫМ ДОЖИНКАМ: Трудовой десант

14.08.2018 — Новости Общества | Навiны Палесся  
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НАВСТРЕЧУ РАЙОННЫМ ДОЖИНКАМ: Трудовой десант
Как известно, районный праздник «Дожинки-2018» пройдёт 26 августа в деревне Осовая. 
Поэтому населённый пункт приводится в порядок. Наряду со специализированными предприятиями на помощь местному населению приходят и работники разных отделов и служб Столинского райисполкома.НАВСТРЕЧУ РАЙОННЫМ ДОЖИНКАМ: Трудовой десант
 
В четверг, 9 августа, трудовой десант во главе с председателем Столинского районного Совета депутатов Александром Николаевичем Ярошевичем «высадился» в Осовой.НАВСТРЕЧУ РАЙОННЫМ ДОЖИНКАМ: Трудовой десант
 
– Мы решили оказать помощь в наведении порядка. Не выполнить за людей работу, а именно оказать такую нематериальную помощь В уборке территории за местным Домом культуры задействованы работники отделов культуры и по образованию, управления по труду и социальной защите населения, сельхозуправления, депутатский корпус, работники местного детского сада, Столинского района электросетей и райисполкома.НАВСТРЕЧУ РАЙОННЫМ ДОЖИНКАМ: Трудовой десант

Преимущественно работы связаны с вырубкой дикорастущих кустарников, которые захватили всю территорию за Домом культуры до самого детсада. Планируется, что подобные работы буду проводиться и в других населенных пунктах, независимо от того, будут ли там «Дожинки».
На фото: трудовой десант в Осовой.
Александр НИКИФОРЕНКО
Фото автора

 
 
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Как известно, районный праздник «Дожинки-2018» пройдёт 26 августа в деревне Осовая.  Поэтому населённый пункт приводится в порядок. Наряду со специализированными
 
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