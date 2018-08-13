НАВСТРЕЧУ РАЙОННЫМ ДОЖИНКАМ: Трудовой десант



Как известно, районный праздник «Дожинки-2018» пройдёт 26 августа в деревне Осовая.

Поэтому населённый пункт приводится в порядок. Наряду со специализированными предприятиями на помощь местному населению приходят и работники разных отделов и служб Столинского райисполкома.



В четверг, 9 августа, трудовой десант во главе с председателем Столинского районного Совета депутатов Александром Николаевичем Ярошевичем «высадился» в Осовой.



– Мы решили оказать помощь в наведении порядка. Не выполнить за людей работу, а именно оказать такую нематериальную помощь В уборке территории за местным Домом культуры задействованы работники отделов культуры и по образованию, управления по труду и социальной защите населения, сельхозуправления, депутатский корпус, работники местного детского сада, Столинского района электросетей и райисполкома.



Преимущественно работы связаны с вырубкой дикорастущих кустарников, которые захватили всю территорию за Домом культуры до самого детсада. Планируется, что подобные работы буду проводиться и в других населенных пунктах, независимо от того, будут ли там «Дожинки».

На фото: трудовой десант в Осовой.

Александр НИКИФОРЕНКО

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