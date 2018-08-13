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Подготовлены 44 новых учебных пособий

14.08.2018 — Новости Общества | Единство  
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 Новая серия подготовлена согласно обновленной программе. Об этом сообщила на пресс-конференции, организованной Национальным пресс-центром, директор научно-методического учреждения «Национальный институт образования» Министерства образования Республики Беларусь Валентина Гинчук. Она рассказала об особенностях новых пособий.

В частности, учебный материал разработан с учетом доступности и возрастных особенностей учащихся, времени, отведенного на изучение того или иного предмета в школьной программе, и межпредметных связей. Особое значение придается и ориентации на практику. Также в новых учебниках возросло количество заданий и упражнений с белорусским контекстом.

По словам Валентины Гинчук, перед авторами ставилась задача научить школьников работать с разными формами подачи информации, ее источниками. При разработке учебников, учитывались современные технологии, к примеру, используется технология дополненной реальности, позволяющая визуализировать учебный материал и таким образом расширить представление учащихся об изучаемом предмете.

Электронные версии учебников доступны для бесплатного скачивания на Национальном образовательном портале, их PDF-версии дополнены гиперссылками, позволяющими переходить на другие компоненты учебно-методических комплексов - хрестоматии, атласы, сборники задач и упражнений и электронные образовательные ресурсы портала.

Пресс-центр Министерства образования

 
 
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В первую очередь, это учебники для учащихся 4-х и 8-х классов. Также появятся новые учебные пособия по иностранным языкам для учащихся 3, 6, 9-х и 10-х классов и пособия по...
 
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