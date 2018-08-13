В Гродно из-за сильного ливня затопило микрорайон Ольшанка

Очередной летний дождь затопил улицы Гродно. В этот раз досталось микрорайону Ольшанка.



Фото: vk.com/autogrodnoby

Сильный ливень прошел в Гродно вечером во вторник, 14 августа. Несмотря на то, что Ольшанка застроена недавно, с ливневкой тут явно проблемы. Микрорайон довольно часто фигурирует в «хрониках потопов». Но такого наводнения, как сегодня, пожалуй, здесь еще не было, передает портал hrodna.life.



Фото: hrodna.life

После ливня жители активно стали делиться фотографиями того, как сейчас выглядят некоторые улицы микрорайона. Особенно сильно затопило улицу Наполеона Орды.

Видео: Иван Бурдей

Кстати, месяц назад, 17 июля, в микрорайоне во время ливня смыло песок с детской площадки , на Славинского появилось небольшое озеро, а на Новом мосту водители в лужах теряли автомобильные номерные знаки.