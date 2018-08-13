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В Гродно из-за сильного ливня затопило микрорайон Ольшанка
14.08.2018 21:24 — Новости Общества | Tut.by
Очередной летний дождь затопил улицы Гродно. В этот раз досталось микрорайону Ольшанка.
Сильный ливень прошел в Гродно вечером во вторник, 14 августа. Несмотря на то, что Ольшанка застроена недавно, с ливневкой тут явно проблемы. Микрорайон довольно часто фигурирует в «хрониках потопов». Но такого наводнения, как сегодня, пожалуй, здесь еще не было,
После ливня жители активно стали делиться фотографиями того, как сейчас выглядят некоторые улицы микрорайона. Особенно сильно затопило улицу Наполеона Орды.
Видео:
Кстати, месяц назад, 17 июля, в микрорайоне во время ливня
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Очередной летний дождь затопил улицы Гродно. В этот раз досталось микрорайону Ольшанка, где образовались большие лужи. Они, конечно, принесли радость детям,...
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