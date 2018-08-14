В Украине задержан белорус, воевавший на стороне самопровозглашенной ДНР

Гражданин Беларуси, воевавший в Украине в составе сепаратистского батальона «Сомали», задержан и помещен под стражу. Об этом сообщает прокуратура Донецкой области Украины.

Как следует из сообщения, в ноябре 2014 года на тот момент 30-летний белорус вступил в ряды сепаратистов самопровозглашенной ДНР. Получив звание старшего сержанта, мужчина начал военную службу в 1-м отдельном танковом батальоне «Сомали» в должности командира танка, за что ежемесячно получал денежное вознаграждение.

Задержанный участвовал в боевых действиях против подразделений Вооруженных сил Украины, в частности, принимал непосредственное участие в захвате Донецкого аэропорта в 2015 году, сообщает прокуратура.

С территории Украины он выезжал в 2015 и 2017 годах, однако затем снова возвращался.

«10 августа 2018 года для продолжения своей противоправной деятельности мужчина прибыл на территорию Украины, где благодаря слаженной и профессиональной работе сотрудников СБУ и прокуратуры был сразу разоблачен», — информирует Донецкая прокуратура.

Белорус подозревается в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258−3 УК Украины (Создание террористической группы или террористической организации, а также участие в ней). К нему применена мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток.

Досудебное расследование продолжается.

Ранее, напомним, СБУ заявила, что установила и идентифицировала личности 206 наемников российской ЧВК Вагнера, принимавших участие в военных действиях в Сирии в феврале этого года. Утверждается, что среди них — 11 белорусов .

В Беларуси наемничество уголовно наказуемо. Статья 133 Уголовного кодекса РБ гласит: «Участие на территории иностранного государства в вооруженных конфликтах, военных действиях лица, не входящего в состав Вооруженных сил воюющих сторон и действующего в целях получения материального вознаграждения без уполномочия государства, гражданином которого оно является или на территории которого постоянно проживает (наемничество), — наказывается лишением свободы на срок от 3 до 7 лет с конфискацией имущества или без конфискации». В 2016 году в Уголовный кодекс были приняты поправки, которые позволяют привлечь к ответственности белорусов, воюющих на территории другого государства, даже «без наличия корыстной составляющей» — так называемое идеологическое наемничество.