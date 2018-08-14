|
В Украине задержан белорус, воевавший на стороне самопровозглашенной ДНР
14.08.2018 22:39 — Новости Общества | Tut.by
Гражданин Беларуси, воевавший в Украине в составе сепаратистского батальона «Сомали», задержан и помещен под стражу. Об этом
Как следует из сообщения, в ноябре 2014 года на тот момент 30-летний белорус вступил в ряды сепаратистов самопровозглашенной ДНР. Получив звание старшего сержанта, мужчина начал военную службу в 1-м отдельном танковом батальоне «Сомали» в должности командира танка, за что ежемесячно получал денежное вознаграждение.
Задержанный участвовал в боевых действиях против подразделений Вооруженных сил Украины, в частности, принимал непосредственное участие в захвате Донецкого аэропорта в 2015 году, сообщает прокуратура.
С территории Украины он выезжал в 2015 и 2017 годах, однако затем снова возвращался.
«10 августа 2018 года для продолжения своей противоправной деятельности мужчина прибыл на территорию Украины, где благодаря слаженной и профессиональной работе сотрудников СБУ и прокуратуры был сразу разоблачен», — информирует Донецкая прокуратура.
Белорус подозревается в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258−3 УК Украины (Создание террористической группы или террористической организации, а также участие в ней). К нему применена мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток.
Досудебное расследование продолжается.
Ранее, напомним, СБУ заявила, что
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Задержанный участвовал в боевых действиях против подразделений Вооруженных сил Украины, в частности, принимал непосредственное участие в захвате Донецкого...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)