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Генпрокуратура направила в Верховный суд дело по обвинению группы молодых людей в торговле опасными психотропами через интернет-магазин
14.08.2018 22:08 — Новости Общества | БелаПАН
Минск, 14 августа. Генеральная прокуратура изучила и направила в Верховный суд для определения подсудности уголовное дело по обвинению ряда молодых людей 1983—1998 годов рождения в незаконном обороте на территории Беларуси особо опасных психотропных веществ.
Как сообщается на сайте Генпрокуратуры, обвиняемые, жители Минской, Гомельской и Витебской областей, в составе организованной группы численностью не менее 9 человек, в период с января по 21 апреля 2017 года в Минске, Борисове, Витебске, Могилеве и Гомеле из корыстных соображений незаконно с целью сбыта приобретали, хранили, перевозили, а также незаконно сбывали особо опасные психотропные вещества через интернет-магазин Zubr.
Действия обвиняемых квалифицированы по чч. 1,4 ст. 328, ч. 3 ст. 328-1 Уголовного кодекса.
После проверки материалов уголовного дела прокурор пришел к выводу об обоснованности обвинения, наличии достаточных, относимых и допустимых доказательств виновности молодых людей, полном, всестороннем и объективном исследовании обстоятельств преступлений. Согласился с уголовно-правовой квалификацией их деяний.
Уголовное дело находилось в производстве управления Следственного комитета Беларуси по городу Минску.
Ранее примененные к обвиняемым меры пресечения в виде заключения под стражу, подписки о невыезде и надлежащем поведении прокурор оставил без изменения.
Алексей Орешко, БелаПАН.
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Генпрокуратура направила в Верховный суд дело по обвинению группы молодых людей в торговле опасными психотропами через интернет-магазин
Минск, 14 августа. Генеральная прокуратура изучила и направила в Верховный суд для определения подсудности уголовное дело по обвинению ряда молодых людей 1983—1998...
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