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В Минске более десятка доноров получили компенсации на 56 тысяч рублей по подложным справкам о зарплате

14.08.2018 21:03 — Новости Общества | БелаПАН  
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Минск, 14 августа.  В Минске более десятка доноров подозреваются в получении компенсации на 56 тысяч рублей по подложным справкам о зарплате.

Как сообщается в телеграмм-канале Следственного комитета, в столице расследуется уголовное дело в отношении 13 лиц, которые в период с 2014 года по 2018-й после сдачи крови и ее компонентов под предлогом получения денежной компенсации предоставляли подложные справки из четырех мест, где они якобы работали.

В справках была зафиксирована их вымышленная заработная плата.

Согласно законодательству, донору сохраняется заработок за счет организации переливания крови.

В результате фигуранты завладели денежными средствами учреждений здравоохранения на сумму свыше 56 тысяч рублей, отмечают в Следственном комитете.
Алексей Орешко, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 14 августа.  В Минске более десятка доноров подозреваются в получении компенсации на 56 тысяч рублей по подложным справкам о зарплате. Как сообщается в...
 
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