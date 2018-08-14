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Порядок пока не у всех

15.08.2018 — Новости Общества | Радзiма  
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Порядок пока не у всех

Санитарное состояние детских площадок и площадок для сбора бытовых отходов, дворовых территорий организаций Глуска проверили главный специалист инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды Ирина Фомова и помощник врача гигиениста Глусского районного центра гигиены и эпидемиологии Татьяна Жуковская во время очередного мониторинга.

По словам Татьяны Жуковской, ряд нарушений Глусское УКП «Жилкомхоз» уже устранило. На момент мониторинга оставалось покосить траву за контейнерами для бытовых отходов возле дома № 91а по улице Кирова. Недалеко от этой территории зарос травой и пожарный гидрант.

Что касается санитарного состояния детских площадок и фасадов зданий по улице Кирова, то здесь по их благоустройству и внешнему виду вопросов у специалистов не возникло. В хорошем состоянии находятся территории ГУО «Ясли-сад № 1 г. п. Глуска», районного Дома культуры, БООР, стадиона, бульвар Граховского, центральный парк. А вот рекомендации по устранению санитарных нарушений, имеющихся на территории, получат ОАО «Глусские Бытуслуги», Глусское ЧУП «Уфеса», Глусское райпо (непорядок на скотоубойном пункте).

Алёна ЗМИТРОВИЧ, фото автора

 
 
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Санитарное состояние детских площадок и площадок для сбора бытовых отходов, дворовых территорий организаций Глуска проверили главный специалист инспекции...
 
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