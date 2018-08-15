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Лукашенко сменил начальника управления внутренних дел Гомельского облисполкома

15.08.2018 19:38 — Новости Общества | БелаПАН  
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Минск, 15 августа. Александр Лукашенко назначил полковника милиции Александра Васильева начальником управления внутренних дел Гомельского облисполкома. Соответствующий указ глава государства подписал 15 августа, сообщает пресс-служба президента.

Иным указом глава государства освободил от этой должности генерал-майора милиции Владимира Захарчука и зачислил его в распоряжение министра внутренних дел.

На должность начальника управления внутренних дел Гомельского облисполкома Захарчук был назначен  в сентябре 2014 года.

Александр Васильев родился 24 марта 1975 года в Могилеве. Окончил Могилевский факультет Академии милиции МВД Республики Беларусь (1994г.), Академию МВД Республики Беларусь (1999г.), Академию управления при президенте (2013г.).

Службу в органах внутренних дел начинал оперуполномоченным отделения уголовного розыска службы криминальной милиции отдела внутренних дел Октябрьского райисполкома Могилева в 1994 году. С 1994 года по 2009 год служил в Октябрьском РОВД Могилева, пройдя путь от оперуполномоченного до начальника отдела внутренних дел. С апреля 2009 года по май 2014 года — начальник УВД Бобруйского горисполкома.

Имеет государственные награды: орден "За личное мужество" (2018г.), медали "За безупречную службу" 3-й и 2-й степеней (2009, 2015гг.), "За отличие в охране общественного порядка" (2017г.).
Алексей Орешко, БелаПАН.
 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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Минск, 15 августа. Александр Лукашенко назначил полковника милиции Александра Васильева начальником управления внутренних дел Гомельского облисполкома....
 
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