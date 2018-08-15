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В Витебске задержали мужчину, который совершил ряд краж из офисов, кафе и магазинов

16.08.2018 13:02 — Новости Общества | Tut.by  
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Милиционеры задержали мужчину, который обворовывал офисы, кафе и магазины Витебска. Об этом сообщили в УВД Витебского облисполкома.

38-летний житель областного центра был задержан с поличным при совершении кражи из офиса на улице Заслонова. Мужчина проник в офис через пластиковое окно и забрал около 1500 рублей.

В милиции сообщили, что в поле зрения правоохранителей он попал в связи с совершением ряда краж из офисов, кафе и магазинов Витебска. Во всех случаях злоумышленник проникал в помещения через пластиковые окна или двери, забирал денежные средства. Мужчина выбирал объекты, которые не были оборудованы сигнализацией. Наличие системы видеонаблюдения его не останавливало: кражи совершал в перчатках, лицо скрывал под козырьком бейсболки.

Задержанный ранее был судим по ч. 4 ст. 205 УК Беларуси за кражи из гаражей. Тогда была доказана его причастность к 24 фактам хищений.

 
Теги: Витебск
 
 
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Задержанный ранее был судим по ч. 4 ст. 205 УК Беларуси за кражи из гаражей. Тогда была доказана его причастность к 24 фактам хищений.
 
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