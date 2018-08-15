Будет проведен основной этап специального комплексного мероприятия «Быт»

За 7 месяцев текущего года в сфере семейно-бытовых отношений зарегистрировано 8 преступлений, относящихся к категории тяжких и особо тяжких; к административной ответственности привлечены 599 граждан. Все преступления и административные правонарушения совершены в состоянии алкогольного опьянения.
На профилактическом учете в Борисовском РУВД состоят 187 граждан, допустивших насилие в семье, 1245 – за совершение административных правонарушений в состоянии алкогольного опьянения.
Для стабилизации криминогенной обстановки, а также профилактики асоциального поведения граждан в сфере семейно-бытовых отношений Борисовским РУВД в период с 16 по 19 августа 2018 г. будет проведён основной этап специального комплексного мероприятия «Быт».
Уважаемые жители Борисовщины! Не будьте равнодушны и безразличны!!! Безнаказанность – наиболее мощный фактор, провоцирующий и стимулирующий насилие. Если Вам стало известно о том, что в той или иной семье сложилась неблагоприятная обстановка, возникают конфликтные ситуации, члены семьи злоупотребляют спиртными напитками, дети находятся в социально-опасном положении, Борисовское РУВД убедительно просит сообщить подобную информацию по телефонам «102» или 73-25-21 для незамедлительного применения всех возможных мер по нормализации ситуации в семье, предотвращения совершения насилия в отношении её членов, а также иных правонарушений.
На помощь жертвам домашнего насилия, помимо Борисовского РУВД, всегда готовы прийти иные субъекты профилактики:
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ГУ «Территориальный центр социального обслуживания населения Борисовского района»
г.Борисов, ул.50 лет БССР, 27
Отделение социальной адаптации и реабилитации
предлагает следующие виды помощи жертвам насилия в семье: психологическая; консультационно-информационные услуги; социально-правовая помощь (консультация юриста и т.д.); предоставление временного приюта (74-19-25 (8.00-17.00 в будние дни, 8 044 5571606 (круглосуточно)).
(экстренная психологическая помощь оказывается по телефону доверия –
Вопросы психологу можно задать по электронной почте: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Консультация психолога анонимная и бесплатная.
Все услуги ТЦСОН предоставляются БЕСПЛАТНО.
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ГУО «Социально-педагогический центр Борисовского района»
г.Борисов, ул.8 Марта, д.6; 76-67-10 (приёмная).
Отделение «Центр здоровья подростков и молодежи «Доверие» Тел.165; 76-67-12.
Отделение «Детский социальный приют». г.Борисов, ул. Труда, 92,
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Красный крест г. Борисов, ул. 50 лет БССР, 8, телефон 93-08-80.
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Если Вы сталкиваетесь с насилием в семье или сами применяете агрессию по отношению к своим близким, можете анонимно обратиться на общенациональную горячую линию 8 801 100 8 801 (время работы с 8.00 до 20.00 ежедневно); звонок со стационарного телефона бесплатный, звонок с номера velcom оплачивается по тарифам соединения со стационарной сетью.