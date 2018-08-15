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Будет проведен основной этап специального комплексного мероприятия «Быт»

16.08.2018 — Новости Общества | Единство  
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За 7 месяцев текущего года в сфере семейно-бытовых отношений зарегистрировано 8 преступлений, относящихся к категории тяжких и особо тяжких; к административной ответственности привлечены 599 граждан. Все преступления и административные правонарушения совершены в состоянии алкогольного опьянения.

На профилактическом учете в Борисовском РУВД состоят 187 граждан, допустивших насилие в семье, 1245 – за совершение административных правонарушений в состоянии алкогольного опьянения.

Для стабилизации криминогенной обстановки, а также профилактики асоциального поведения граждан в сфере семейно-бытовых отношений Борисовским РУВД в период с 16 по 19 августа 2018 г. будет проведён основной этап специального комплексного мероприятия «Быт».

Уважаемые жители Борисовщины! Не будьте равнодушны и безразличны!!! Безнаказанность – наиболее мощный фактор, провоцирующий и стимулирующий насилие. Если Вам стало известно о том, что в той или иной семье сложилась неблагоприятная обстановка, возникают конфликтные ситуации, члены семьи злоупотребляют спиртными напитками, дети находятся в социально-опасном положении, Борисовское РУВД убедительно просит сообщить подобную информацию по телефонам «102» или 73-25-21 для незамедлительного применения всех возможных мер по нормализации ситуации в семье, предотвращения совершения насилия в отношении её членов, а также иных правонарушений.

На помощь жертвам домашнего насилия, помимо Борисовского РУВД, всегда готовы прийти иные субъекты профилактики:

ГУ «Территориальный центр социального обслуживания населения Борисовского района»

г.Борисов, ул.50 лет БССР, 27

Отделение социальной адаптации и реабилитации

предлагает следующие виды помощи жертвам насилия в семье:  психологическая; консультационно-информационные услуги; социально-правовая помощь (консультация юриста и т.д.); предоставление временного приюта (74-19-25 (8.00-17.00 в будние дни, 8 044 5571606 (круглосуточно)).

(экстренная психологическая помощь оказывается по телефону доверия
73-11-11 (8.00-17.00 в будние дни), 8 044 557-16-06 (круглосуточно).

 Вопросы психологу можно задать по электронной почте: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

 Консультация психолога анонимная и бесплатная.

 Все услуги ТЦСОН предоставляются БЕСПЛАТНО.

ГУО «Социально-педагогический центр Борисовского района»

г.Борисов, ул.8 Марта, д.6; 76-67-10 (приёмная).

Отделение «Центр здоровья подростков и молодежи «Доверие» Тел.165; 76-67-12.

Отделение «Детский социальный приют». г.Борисов, ул. Труда, 92,
73-89-33; социально-психологическая служба: 95-92-90.

Красный крест г. Борисов, ул. 50 лет БССР, 8, телефон 93-08-80.

Если Вы сталкиваетесь с насилием в семье или сами применяете агрессию по отношению к своим близким, можете анонимно обратиться на общенациональную горячую линию 8 801 100 8 801 (время работы с 8.00 до 20.00 ежедневно); звонок со стационарного телефона бесплатный, звонок с номера velcom оплачивается по тарифам соединения  со стационарной сетью.
 
 
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Насилие в семье – умышленные действия физического, психологического, сексуального характера члена семьи по отношению к другому члену семьи, нарушающие его права,...
 
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