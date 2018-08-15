Будет проведен основной этап специального комплексного мероприятия «Быт»

За 7 месяцев текущего года в сфере семейно-бытовых отношений зарегистрировано 8 преступлений, относящихся к категории тяжких и особо тяжких; к административной ответственности привлечены 599 граждан. Все преступления и административные правонарушения совершены в состоянии алкогольного опьянения.

На профилактическом учете в Борисовском РУВД состоят 187 граждан, допустивших насилие в семье, 1245 – за совершение административных правонарушений в состоянии алкогольного опьянения.

Для стабилизации криминогенной обстановки, а также профилактики асоциального поведения граждан в сфере семейно-бытовых отношений Борисовским РУВД в период с 16 по 19 августа 2018 г. будет проведён основной этап специального комплексного мероприятия «Быт».

Уважаемые жители Борисовщины! Не будьте равнодушны и безразличны!!! Безнаказанность – наиболее мощный фактор, провоцирующий и стимулирующий насилие. Если Вам стало известно о том, что в той или иной семье сложилась неблагоприятная обстановка, возникают конфликтные ситуации, члены семьи злоупотребляют спиртными напитками, дети находятся в социально-опасном положении, Борисовское РУВД убедительно просит сообщить подобную информацию по телефонам «102» или 73-25-21 для незамедлительного применения всех возможных мер по нормализации ситуации в семье, предотвращения совершения насилия в отношении её членов, а также иных правонарушений.

На помощь жертвам домашнего насилия, помимо Борисовского РУВД, всегда готовы прийти иные субъекты профилактики: