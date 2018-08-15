Осы и шершни начали доставлять хлопоты населению. Примечательно, что в большинстве случаев они обустраиваются в жилых домах и хозяйственных постройках. Об этом свидетельствует оперативная сводка РОЧС.



Спасатели говорят, что небольшое гнездо, размером с яблоко, можно снять самостоятельно. Но прежде чем подойти к нему, следует облачиться в плотный костюм, надеть перчатки и маску пчеловода. Ведь осы, чувствуя угрозу, ведут себя крайне агрессивно и представляют серьезную опасность. Многочисленные укусы могут спровоцировать непредсказуемую реакцию организма и даже анафилактический шок. Операцию по уничтожению жужжащих «соседей» необходимо выполнять после захода солнца, когда насекомые минимально активны. Чтобы ликвидировать гнездо, нужно аккуратно надеть на него плотный мешок и затянуть, затем с помощью ножа или лопаты отделить от поверхности, к которой оно прикреплено. После этого его сжечь или закопать. Аэрозоли наподобие дихлофоса тоже эффективны, но использовать их нужно таким образом, чтобы не было притока воздуха, например, плотно закрыв гнездо крышкой в ведре.

Ну а если гнездо по размеру больше, чем яблоко, лучше доверить его уничтожение профессионалам спасателям. Для граждан эта услуга безвозмездная. А для субъектов хозяйствования – платная.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Атакуют осы! Что делать? Осы и шершни начали доставлять хлопоты населению. Примечательно, что в большинстве случаев они обустраиваются в жилых домах и хозяйственных постройках. Об этом...