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Атакуют осы! Что делать?
16.08.2018 — Новости Общества | Чачэрскi веснiк
Осы и шершни начали доставлять хлопоты населению. Примечательно, что в большинстве случаев они обустраиваются в жилых домах и хозяйственных постройках. Об этом свидетельствует оперативная сводка РОЧС.
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Осы и шершни начали доставлять хлопоты населению. Примечательно, что в большинстве случаев они обустраиваются в жилых домах и хозяйственных постройках. Об этом...
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