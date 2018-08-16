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В Лоеве состоялась рабочая встреча инвалидов-колясочников
17.08.2018 — Новости Общества | Лоевский край
16 августа в рамках проекта FpB-1629 «Организация процесса предоставления инновационных своевременных и необходимых услуг социальной реабилитации инвалидам-колясочникам Гомельской области» состоялась рабочая встреча активистов общественного объединения инвалидов-спинальников с представителями органов власти Лоевщины.
Приветствуя гостей, директор территориального центра социального обслуживания населения Екатерина Волосевич подчеркнула, что в ходе реализации долгосрочного проекта формируется положительный имидж об инвалидах, обсуждаются мероприятия по выполнению Государственных программ, связанных с проблемами инвалидов.
Много чего интересного происходило в этот день в ТЦСОН и за его пределами. Подробности читайте в следующем номере районки.
Больше фото — в фотогалерее.
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16 августа в рамках проекта FpB-1629 «Организация процесса предоставления инновационных своевременных и необходимых услуг социальной реабилитации...
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