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Студотрядовцы и активисты БРСМ потрудились на уборке дворовой территории
17.08.2018 — Новости Общества | Чачэрскi веснiк
По инициативе депутата по Первомайскому избирательному округу №14, при поддержке райкома БРСМ, службы ЖКХ и студенческого отряда, работающего в эти дни в КЖУП «Чечерское», проведена очистка от мусора и песка водосточной канавы.
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По инициативе депутата по Первомайскому избирательному округу №14, при поддержке райкома БРСМ, службы ЖКХ и студенческого отряда, работающего в эти дни в КЖУП...
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