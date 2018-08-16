Студотрядовцы и активисты БРСМ потрудились на уборке дворовой территории

По инициативе депутата по Первомайскому избирательному округу №14, при поддержке райкома БРСМ, службы ЖКХ и студенческого отряда, работающего в эти дни в КЖУП «Чечерское», проведена очистка от мусора и песка водосточной канавы.

Ранним утром трудовой десант «высадился» на переулке Первомайском райцентра и под звуки задорных мелодий потрудился на славу. Малой родине – немалую пользу!



