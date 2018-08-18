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Лукашенко: Если у Жарко коррупционеры кругом... Как я могу работать с таким человеком?

18.08.2018 21:49 — Новости Общества | Tut.by  
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Президент Беларуси Александр Лукашенко во время назначений в правительстве 18 августа несколько слов сказал о том, каково ему было увольнять прежний состав правительства, а также о коррупции в сфере здравоохранения.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

«Но поверьте, мне больнее, чем кому-либо. Потому что вы — мои „дети“. Мне что, приятно было этих людей (из предыдущего руководства правительства) уволить? Допустим, Семашко столько проработал. И тот же Кобяков — и там, и там… И Василий Иванович Жарко. Но если провалы в работе… Если у Василия Ивановича Жарко коррупционеры кругом… И я трижды предупреждал: посмотри, разберись… А там — обвал. Как я могу работать с таким человеком?» — передает слова президента пресс-служба.

Несколько дней назад во время время совещания о ходе выполнения поручений по комплексному развитию Оршанского района Лукашенко отчитал Жарко за невыполнение президентских поручений.

Жарко прошел путь от врача-интерна Брестской областной детской больницы до министра здравоохранения. В этой должности он проработал с мая 2006 года по декабрь 2016-го. Потом пошел на повышение, получив пост вице-премьера Беларуси.

В конце июня Жарко заявлял, что не знал о существовании масштабной коррупционной схемы в сфере здравоохранения, которую вскрыл КГБ.

 
 
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Лукашенко во время назначений в правительстве 18 августа несколько слов сказал о том, каково ему было увольнять прежний состав правительства, а также о коррупции в...
 
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