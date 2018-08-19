Производитель одной из вакцин будет участвовать в расследовании смерти ребенка в Ганцевичском районе

Фармацевтическая компания LG Chem. Ltd., которая является производителем вакцины «Эупента», намерена участвовать в расследовании смерти двухмесячного ребенка в Ганцевичском районе. 13 августа ребенку сделали плановые прививки, после чего мальчик стал задыхаться и умер. Ожидается визит официальных представителей южнокорейской компании в Беларусь, сообщили в пресс-службе Минздрава.



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«Одним из основных вопросов визита станет обсуждение ситуации и участие в расследовании произошедшего трагического случая в Ганцевичском районе — в связи с развитием анафилактической реакции у ребенка. Сейчас проводится расследование трагедии в связи с введением ребенку двух вакцин — „Эупента“ (производство LG Chem. Ltd, Южная Корея) и „Иммовакс Полио“ (производство Sanofi Pasteur, Франция)», — сказано в сообщении ведомства.

В официальном письме представители компании выражают сожаление из-за случившегося: «Мы готовы выполнить наш долг в наилучшей поддержке вашего расследования».

В письме отмечено, что контроль качества вакцины проводился в лабораториях Швейцарии, Италии и Бельгии в рамках сотрудничества с ВОЗ. Жалоб от других стран не было.

«По уточненным данным, с момента первого запуска в мире было проведено более 52 млн доз. На данный момент производителем заканчивается работа по подготовке документов для подачи на государственную регистрацию в Республике Беларусь. LG оплатила первоначальную экспертизу досье, а полное досье будет переведено и адаптировано до конца сентября», — сообщили в Минздраве.

Представительство компании Sanofi Pasteur (Франция) сообщило, что информация по вакцине «Иммовакс Полио» анализируется в штаб-квартире компании. Результаты анализа поступят в Беларусь в сентябре.

В Минздраве отметили, что закупка вакцин, как и других лекарственных средств осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства, такие препараты прошли тщательный контроль качества на стадии регистрации, и в дальнейшем проходят дополнительные процедуры анализа при каждой поставе.

Вакцина «Эупента» используется в 43 странах, а на территории Беларуси было использовано более 94 тыс. доз данной вакцины.

В связи с тем, что у ребенка в Ганцевичском районе развилась реакция после введение вакцин «Эупента» и «Иммовакс Полио» пока приостановлено применение двух серий указанных вакцин. В настоящее время вакцинация продолжается в соответствии с календарем другими сериями.

В Минздраве отметили, что большинство стран мира начинают проведение вакцинации против полиомиелита, дифтерии, столбняка, коклюша, гемофильной инфекции у детей в возрасте 2-х месяцев. Ряд государств практикует введение первой дозы многокомпонентных вакцин в более раннем возрасте (с 6 недель жизни) или более позднем возрасте (с 3-х месяцев).

Напомним, трагедия произошла 13 августа в Ганцевичском районе. Родители принесли малыша на плановую вакцинацию. После введения нескольких прививок ребенок стал задыхаться и был госпитализирован вызванной бригадой скорой помощи. К сожалению, спасти малыша не удалось.

Позже выяснилось, что в тот же день вакцинацию в Ганцевичском районе делали еще одному ребенку . Из-за поствакцинальной реакции легкой степени ребенка сначала поместили в реанимацию Барановичской детской городской больницы, а потом перевели в педиатрическое отделение.