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В Минске задержан поджигатель дверей в подъезде одного из жилых домов в районе станции Колядичи

21.08.2018 08:27 — Новости Общества | БелаПАН  
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Минск, 21 августа. В Минске задержан поджигатель дверей в подъезде одного из жилых домов в районе станции Колядичи.

Как сообщает пресс-служба ГУВД Мингорисполкома, в милицию поступило три сообщения о поджоге входных дверей в квартиры в районе железнодорожной станции Колядичи. Следственно-оперативной группе удалось задержать злоумышленника — неработающего 29-летнего жителя столицы.

Он пояснил, что совершил поджоги после застолья с друзьями по пути домой. В подъезде одного из домов в районе станции Колядичи мужчина спичками поджег коврик у входной двери на первом этаже. Соседи, почувствовав запах гари в подъезде, разбудили хозяйку квартиры, но злоумышленнику удалось скрыться. В этом же подъезде он поджег два седла у детских велосипедов, а затем попытался поджечь двери своего друга и своих соседей. Огонь повредил обшивку трех входных дверей, два велосипеда и два коврика.

В настоящее время фигурант водворен в изолятор временного содержания. В отношении него Октябрьским (Минска) РОСК возбуждено дело по ч. 2 ст. 218 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Республики Беларусь. Санкция части данной статьи предусматривает ограничение свободы до пяти лет или лишение свободы от трех до десяти лет.
БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 21 августа. В Минске задержан поджигатель дверей в подъезде одного из жилых домов в районе станции Колядичи. Как сообщает пресс-служба ГУВД Мингорисполкома,...
 
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