Лотерея с гимназиями и некачественный всеобуч. О чем говорили на форуме педагогических работников

Корреспондент Naviny.by сходила на августовский форум педагогических работников и узнала, чего ждать от системы образования в следующем учебном году.



Фото носит иллюстративный характер. Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Места в садиках скоро будут не в дефиците

В 2018 году появится пять новых садиков (в 2017-м открыли четыре). Председатель комитета по образованию Мингорисполкома Мария Киндиренко отметила:

«За счет мобилизации внутренних резервов, вывода первых классов в школы и восстановления функционального предназначения групповых помещений в прошедшем учебном году 1220 детей дополнительно обеспечены местами в детских садах. С определенной долей осторожности наконец-то сегодня мы можем говорить о том, что острота проблемы обеспечения местами в учреждениях дошкольного образования постепенно начинает снижаться. За последние три года средняя укомплектованность в детских садах перестала увеличиваться».

Однако актуальным для Минска остается обеспечение местами в садиках в шаговой доступности. Киндиренко видит решение проблемы в строительстве новых садиков, на что в городском бюджете есть средства. По ее словам, комитет по образованию предлагал несколько лет назад увеличить количество мест в садах за счет строительства более крупных садов, однако «воплощения эта идея не нашла, несмотря на то, что была проделана большая организационная работа».

Председатель Мингорисполкома Андрей Шорец на этот счет сказал, что город делает достаточно много, чтобы строились новые школы и детские сады. Он также выразил недоумение, что не решен вопрос строительства более крупных садиков, и сказал, что полагал, что эта проблема уже решена.

Характерно, что теперь места в детском саду занимают и дети, которые по возрасту могут идти в школу, причем год от года их становится больше. «Проблема не решается, а пока усугубляется», — сказала Киндиренко.

В прошлом учебном году в детские сады Минска ходили 5184 ребенка (это на 500 больше, чем годом ранее), которым на 1 сентября исполнилось шесть лет. Из них не пошли в школу по состоянию здоровья только 6% детей. Поскольку решение, отдавать или нет ребенка в школу в шесть лет, принимают родители, многие решают шестилетку поберечь и оставить в садике.

«Нетрудно подсчитать, сколько мест они занимают в детских садах. К сожалению, интересы родителей оказываются сильнее наших убедительных слов и аргументов. Правда, над тем, насколько они убедительны, надо поразмышлять», — сказала Киндиренко.

Она пообещала, что комитет обязательно проанализирует, в каких районах города и почему передерживают детей в садиках.

К слову, статистика показывает, что дети в садиках стали болеть меньше. Количество пропущенных дней по болезни в 2017-м учебном году, хоть на чуть-чуть, но уменьшилось — 4,7 дня против 5,5 в 2016-м. А случаев детского травматизма не было, сказала Киндиренко.

Откроется новая школа, а в гимназии пойдут по прописке

В Минске откроется новая школа в Московском районе. У нее будет номер 204.

При том, что август заканчивается, есть много детей, которые не знают, где будут учиться в сентябре, потому что родители хотят отдать их в гимназии, к которым они по регистрации не относятся. А это означает, что они находятся в листе ожидания и могут быть приняты на оставшиеся места.

Как сегодня поступают в гимназии. Никакого ажиотажа, обычная лотерея.

Так, в гимназии города было подано 14 463 заявления от родителей детей по прописке и 9718 на свободные места (от тех, кто не проживает в микрорайоне, прикрепленном к гимназии).

Киндиренко назвала новые правила поступления в гимназии только по прописке или на оставшиеся от прописанных места «переделом образовательного пространства», отметив при этом, что «удалось предотвратить конфликтные ситуации и социальную напряженность среди родителей».

Однако Минск испытывает большее напряжение в сравнении с другими регионами — каждое пятое учреждение общего среднего образования в столице является гимназией.

«Наша задача — во-первых, сохранить качество гимназического образования, а во-вторых, не допустить нарушения правил приема в гимназии», — сказала Киндиренко.

Детей планируют посчитать правильно

В связи с этим особую актуальность приобретает учет детей по месту жительства, всеобуч, сказала она.

В Беларуси данные об охвате детей школьным образованием собираются по еще советской методике — учителя ходят по квартирам, территориально закрепленным за определенной школой, чтобы узнать, есть ли там ребенок, какого возраста и в каком учреждении образования учится.

С одной стороны, необходимость такого мониторинга трудно оспорить. С другой, это дополнительная нагрузка на учителей, в нередких случаях сопряженная с риском для здоровья и даже жизни.

Очевидно, что всеобуч необходимо организовывать иначе. Возможно, привлекать к нему надо не всех подряд, а учителей-добровольцев и оплачивать эту работу.

«В этом вопросе масса противоречий, несовершенство нормативной базы, отсутствие понимания со стороны наших социальных партнеров, в первую очередь жилищно-эксплуатационных служб», — говорит Киндиренко.

Она высказала мнение, что «для преодоления сложившейся ситуации требуется включение административного ресурса и содействие администраций районов». Руководитель столичного образования подчеркнула, что достоверный учет детей, подлежащих обучению, напрямую связан с планированием бюджетного финансирования.

«А пока через пару недель учителя привычно пойдут по домам и квартирам с тетрадками по всеобучу. Причем достоверность собранной информации нельзя считать абсолютно объективной, поскольку получена она будет со слов жильцов», — сказала Киндиренко.

Комитет, сказала она, просил полгода назад районные управления образования проанализировать и при необходимости перераспределить микрорайоны, закрепленные за учреждениями образования. Однако за летние месяцы были выявлены «и проблемные микрорайоны, и факты лоббирования отдельных учреждений образования, а некоторые дома были потеряны».

Андрей Шорец на этот счет отметил, что тот факт, что перепись детей некачественная, — это упрек всем сидящим в зале. Он заверил, что руководство города, включая службы ЖКХ, осознает, какие проблемы могут возникнуть при некачественном выполнении работы по учету детей школьного возраста.

«Мы все заинтересованы в том, чтобы существующие учреждения образования были использованы эффективно, чтобы не было где-то густо, где-то пусто, чтобы мы могли использовать ресурс педагогов эффективно с максимальным использованием потенциала, который у нас есть», — сказал Шорец.

Присмотрятся к профильным классам

Комитет по образованию озабочен профильным образованием. Например, педагогические классы функционировали в 23 учреждениях образования, где обучались 240 учащихся. Из них только каждому пятому дали рекомендацию для поступления в профильный педагогический вуз, а поступили туда около 16% от общего количества выпускников педклассов, причем больше половины — из одной гимназии.

Подготовка учащихся в профильных классах пока не срабатывает, не выполняется задача по восполнению трудового ресурса для системы образования города, сказала Киндиренко. Пример деятельности педагогических классов — повод задуматься о профильном образовании в целом.