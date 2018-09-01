"Не все гродненцы знают, где Коложа". В Гродно провели бесплатную экскурсию и пообещали повторить

По старинным улочкам Гродно можно гулять бесконечно. И каждый раз узнавать что-то новое про вот те деревянные дома или про вот этот кривой закоулок. В первый день осени гродненцы могли присоединиться к бесплатной экскурсии, которую организовало одно из турагентств и узнать много нового про свой город. Кстати, экскурсовод пообещала, что подобные познавательные пешие прогулки повторят. Они пройдут во время празднования 890-летия Гродно.





— Такие экскурсии, конечно, пользуются популярностью, — говорит экскурсовод Инна, — тем более, мы постарались сделать нашу прогулку интересной именно для гродненцев и рассказать какие-то малоизвестные факты о старинных улочках, домах и храмах нашего города.

На бесплатную экскурсию надо было записываться заранее. Организаторы говорят, что все места заняли за два часа. Для турфирмы «СоларТур» — это не первый бесплатный исторический культпоход по Гродно. Ее представители время от времени предлагают бесплатные пешие прогулки с гидом.

Говорят, что следующий тур по городу без оплаты планируют провести во время празднования Дня города.





Экскурсию Инна начинает около Коложской церкви. Замечает, что не каждый гродненец знает, где находится Коложа. Вот и сейчас ждем опоздавших, которые затерялись в центре города, перепутав место сбора.

Потерять же Инну среди других экскурсий, которых в этот выходной день в городе очень много, невозможно. Она одета в ярко-синий костюм, стилизованный под средневековое одеяние.

Экскурсия длится три часа. За это время Инна успевает рассказать о строительстве древней Коложи и о том, что храм хотели разрушить униаты, а на его месте построить церковь под названием «Новый Сеон».

Потом экскурсовод почти бегом (времени мало, а интересных объектов много) пересекает Коложский парк и по пути рассказывает о том, что эта местность уже в позапрошлом веке считалась экологически чистым районом и здесь селились зажиточные горожане.





На улочках, где стоят старые деревянные дома, когда-то все было по-другому. Работали винокурни, стояли различные мастерские и питейные заведения, чуть дальше были бойни и лавки мясников, а в 1930 году здесь даже построили школу, здание которой стоит до сих пор. Всю свою историю оно выполняло функцию учебного учреждения. Пока не закрыли. Бывшей вспомогательной школе ищут хозяина. Город готов продать старое здание за 1,28 млн рублей. Желающих пока не нашлось.

Изначально здесь была школа, где занятия вели на польском языке и применяли на то время передовые методики воспитания. Например, тогдашний директор — пан Вевюрский — не наказывал строго учеников, а учителей приглашал из-за рубежа. Для них даже было построено 10 деревянных домиков в стиле польского конструктивизма.









Когда-то этот район называли Учительской колонией. Две улицы, где жили педагоги, назвали в честь двух польских летчиков — Станислава Вигуры и Франтишка Жвирко, погибших в 1932 году в авиакатастрофе. Советские власти, кстати, потом улицы переименовали.

— По иронии судьбы их назвали в честь советских летчиков Валерия Чкалова и Полины Осипенко, которые тоже погибли в авиакатастрофах. Кстати, такого сосредоточия деревянных домов в стиле конструктивизма нет ни в одном городе мира, поэтому этот маленький район в центре нашего города — уникальное явление, — говорит Инна и ведет своих экскурсантов по улице Виленской. Попутно рассказывает об истории застройки и предприятиях, которые появлялись здесь в позапрошлом веке. Например, ликеро-водочный завод появился именно в то время и работает до сих пор.





— Я здесь никогда и не была, — удивляется одна из женщин. Вторая кивает, соглашаясь.

— Ощущение, что попала в детство. Надо сюда прийти и просто погулять. Гродно открывается для меня с другой стороны, — говорит она.

Тем временем экскурсия «летит» в сторону улицы Советской, про которую Инна будет рассказывать долго и со вкусом. Небольшая остановка на автостоянке по улице Виленской.





Инна рассказывает, что здесь когда-то стояла баня Сидоровского, которая была известна в XVIII веке, но в начале прошлого века оказалась полуразрушенной. Ее выкупила вдова Функина, которая отстроила здание, где были мужское, женское и дворянское отделения. А еще для иудеев здесь построили специальные ванны — миквы. От бани, кстати, не осталось и следа.





А рядом, около когда-то полноводной реки Юрисдики била криничка. До середины 60-х годов здесь бил родник. Гродненцы с удовольствием пили эту воду и даже приезжали за ней из окрестных деревни. До тех пор, пока санстанция не взяла пробы воды и оказалось, что она совершенно непригодна для питья и даже опасна для здоровья.

— Помним, помним этот родник, — говорит кто-то из присутствующих. Монолог Инны превращается в диалог. Люди вспоминают, каким город был 20−30−40 лет назад и говорят о том, что нужно сделать вот такие экскурсии-ностальгии. Они неизменно будут пользоваться популярностью. Инна обещает подумать.





Экскурсия заканчивается около замков. Люди, конечно, устали. Но говорят, что такой исторический «забег» по городу позволил посмотреть на Гродно совсем другими глазами, а еще удалось узнать много нового.

— Будет, о чем рассказать нашим гостям, — говорят.