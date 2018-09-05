Посмотрите, какой торт установили ко Дню города в центре Минска

Возле ратуши установили большой декоративный торт, сообщают в твиттере Мингорисполкома . Посмотрите, как он выглядит.



Фото: twitter.com/minskgovby

Позже на торте появятся свечи с цифрами 9, 5, 1. Напомним, в эти выходные Минск отметит День города. На площадке у Дворца спорта пройдет большой спортивный праздник. Основные мероприятия и соревнования назначены с 11 до 15 часов. Работать будут семь площадок. Подробная программа тут .



Фото: twitter.com/minskgovby