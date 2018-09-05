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Посмотрите, какой торт установили ко Дню города в центре Минска
06.09.2018 19:05 — Новости Общества | Tut.by
Возле ратуши установили большой декоративный торт, сообщают в твиттере
Позже на торте появятся свечи с цифрами 9, 5, 1. Напомним, в эти выходные Минск отметит День города. На площадке у Дворца спорта пройдет большой спортивный праздник. Основные мероприятия и соревнования назначены с 11 до 15 часов. Работать будут семь площадок. Подробная программа
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Позже на торте появятся цифры 9, 5, 1.
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