Внимание, розыск! В Могилевской области из птичьего приюта сбежал страус

Из деревни Моисеевичи, что в Осиповичском районе, Могилевской области сбежал страус. Владельцы просят помощи в поисках птицы.



Фото с сайта bdz.by

Птица сбежала еще 6 сентября из вольера птичьего приюта «Охрана природы» .

«Птица бегает со скоростью до 50 км/ч, поэтому может находится в любой точке Беларуси», — рассказала директор частного природоохранного учреждения Сащеко Жанна.

Изловить животное самостоятельно лучше не пытаться. Неспециалист может травмировать птицу и пострадать сам — страус умеет лягаться и у него большие когти.



Фото с сайта bdz.by

Поэтому всех, кто увидит страуса просят звонить по телефону +375(29)668−47−31.