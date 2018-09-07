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Внимание, розыск! В Могилевской области из птичьего приюта сбежал страус
08.09.2018 15:55 — Новости Общества | Tut.by
Из деревни Моисеевичи, что в Осиповичском районе, Могилевской области сбежал страус. Владельцы просят помощи в поисках птицы.
Птица сбежала еще 6 сентября из вольера птичьего
«Птица бегает со скоростью до 50 км/ч, поэтому может находится в любой точке Беларуси», — рассказала директор частного природоохранного учреждения Сащеко Жанна.
Изловить животное самостоятельно лучше не пытаться. Неспециалист может травмировать птицу и пострадать сам — страус умеет лягаться и у него большие когти.
Поэтому всех, кто увидит страуса просят звонить по телефону +375(29)668−47−31.
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"Птица бегает со скоростью до 50 км/ч, поэтому может находится в любой точке Беларуси", - рассказала директор частного природоохранного учреждения Сащеко Жанна.
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