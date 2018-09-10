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Партию детской одежды более чем на Br140 тыс. пытались незаконно ввезти в Беларусь

11.09.2018 — Новости Общества | Петрыкаускiя навiны  
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11 сентября, Витебск /Андрей Щербицкий — БЕЛТА/. Сотрудники пункта таможенного оформления «Полоцк-Стекловолокно» Витебской таможни выявили не заявленную в документах детскую одежду и аксессуары, сообщили БЕЛТА в Витебской таможне.

Грузовой автомобиль с товаром ехал из Литвы. Во время досмотра специалисты обнаружили, что детская одежда многих наименований в разы превышает заявленное количество в представленных к таможенному оформлению документах. Это более 2 тыс. толстовок, курток, брюк, спортивных костюмов и другой одежды. Также не были вовсе указаны около 2 тыс. полотенец, ползунков, детских маек и др. В общей сложности литовский субъект хозяйствования пытался сэкономить на таможенных платежах более Br30 тыс.

Предварительная стоимость партии детской одежды и аксессуаров составила более Br140 тыс.

Витебская таможня начала административный процесс по ч.1 ст.14.5 КоАП Беларуси. Этой статьей предусмотрен штраф в размере до 30% от стоимости незаконно перемещаемого товара.

 
Теги: Витебск
 
 
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11 сентября, Витебск /Андрей Щербицкий — БЕЛТА/. Сотрудники пункта таможенного оформления «Полоцк-Стекловолокно» Витебской таможни выявили не заявленную в...
 
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