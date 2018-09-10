Партию детской одежды более чем на Br140 тыс. пытались незаконно ввезти в Беларусь

11 сентября, Витебск /Андрей Щербицкий — БЕЛТА/. Сотрудники пункта таможенного оформления «Полоцк-Стекловолокно» Витебской таможни выявили не заявленную в документах детскую одежду и аксессуары, сообщили БЕЛТА в Витебской таможне.

Грузовой автомобиль с товаром ехал из Литвы. Во время досмотра специалисты обнаружили, что детская одежда многих наименований в разы превышает заявленное количество в представленных к таможенному оформлению документах. Это более 2 тыс. толстовок, курток, брюк, спортивных костюмов и другой одежды. Также не были вовсе указаны около 2 тыс. полотенец, ползунков, детских маек и др. В общей сложности литовский субъект хозяйствования пытался сэкономить на таможенных платежах более Br30 тыс.

Предварительная стоимость партии детской одежды и аксессуаров составила более Br140 тыс.

Витебская таможня начала административный процесс по ч.1 ст.14.5 КоАП Беларуси. Этой статьей предусмотрен штраф в размере до 30% от стоимости незаконно перемещаемого товара.