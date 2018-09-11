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В центре внимания — Декрет № 18

12.09.2018 — Новости Общества | Асiповiцкi край  
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Как обязать нерадивых родителей заботиться о детях? Каким образом заставить возмещать расходы государства? Есть ли способы противостоять социальному сиротству? Эти и некоторые другие вопросы, связанные с реализацией Декрета № 18 «О дополнительных мерах по государственной защите детей в неблагополучных семьях», вошли в повестку расширенного заседания координационного совета под руководством заместителя председателя райисполкома Анны Землянухиной, которое состоялось 5 сентября.

У нас за период действия Декрета 251 ребенок из 139 семей был признан нуждающимся в государственной защите и отобран у родителей, 89 семейных пар лишены родительских прав, а процент возмещения расходов на содержание ребенка составил 62%. В этом году данный показатель по отношению к прошлому снизился на 9% — 47,56%.

Одна из причин как значительного числа отобранных детей, так и низкого процента возмещения расходов кроется в нежелании взрослых трудиться и обеспечивать своих чад всем необходимым для жизни и полноценного развития. По данным РОВД, на учет за 8 месяцев поставлено 41 обязанное лицо — на 15 человек больше показателя в аналогичный прошлогодний период. Всего на учете состоит 135 нерадивых родителей, в отношении 19 из них возбуждены уголовные дела по уклонению от возмещения расходов на содержание детей, еще 2 находятся в производстве.

Казалось бы, что мешает встать на путь исправления? Ведь, по данным управления по труду, занятости и соцзащите райисполкома, для обязанных лиц выделены рабочие места на 37 осиповичских предприятиях, где в случае недостаточной для покрытия долга перед государством и удовлетворения жизненных нужд зарплаты и на более оплачиваемую должность переведут, и обеспечат дополнительной нагрузкой. Но такую заботу ценят далеко не все, систематически допуская прогулы. На 1 сентября управлением ежедневно контролируется трудовая деятельность 131 человека.

Любую проблему легче предупредить, чем потом решать. Поэтому важная роль отводится медикам, которые еще до появления малыша могут оценить ситуацию в семье и принять меры для ее нормализации. Каждая семья, имеющая признаки неблагополучия, патронируется медицинскими работниками. При этом обращается внимание на условия жизни, качество ухода за новорожденным, наличие у родственников вредных привычек. Один раз в месяц патронаж оформляется специальным образом и подписывается родителями во избежание разногласий в дальнейшем.

Завершая заседание, Анна Землянухина отметила, что каждый должен осознавать высокую меру ответственности за ребенка из социально неблагополучной семьи. А значит, должно быть тесное сотрудничество между всеми заинтересованными структурами.

 
 
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Как обязать нерадивых родителей заботиться о детях? Каким образом заставить возмещать расходы государства? Есть ли способы противостоять социальному сиротству?...
 
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