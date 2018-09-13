Проект указа о тепловой модернизации жилфонда вынесен на общественное обсуждение

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На общественное обсуждение вынесен проект указа "О повышении энергоэффективности многоквартирного жилищного фонда", сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Национального центра правовой информации.

Цель проекта - снижение удельного теплопотребления жилищного фонда республики и создание предпосылок и условий для организации тепловой модернизации жилищного фонда республики с привлечением средств широкого круга источников финансирования.

Предлагается установить, что мероприятия, направленные на повышение эффективности использования тепловой энергии в многоквартирном жилом доме, проводятся на основании решения, принимаемого общим собранием собственников жилых и нежилых помещений, членов организации застройщиков в многоквартирном жилом доме и с учетом требований данного указа. Причем решение о реализации энергоэффективных мероприятий считается принятым, если на общем собрании за него проголосовали более двух третей собственников (членов организации застройщиков от общего количества всех собственников, членов организации застройщиков многоквартирного жилого дома). Такое решение, принятое в установленном порядке, обязательно для исполнения всеми собственниками и членами организации застройщиков.

Инициаторами проведения общего собрания может быть местный исполнительный и распорядительный орган, уполномоченное лицо по управлению общим имуществом совместного домовладения, товарищество собственников, организация застройщиков, а также одна четвертая часть собственников, членов организации застройщиков в многоквартирном жилом доме.

Проект указа также предусматривает вопросы финансирования мероприятий по тепловой модернизации жилфонда. Так, финансирование планируется осуществлять за счет средств специальных счетов, открываемых облисполкомами и Минским горисполкомом, средств, поступающих в местные бюджеты от приватизации жилых помещений, находившихся в коммунальной собственности, - не менее 10% от полученного общего годового объема, ресурсов местных бюджетов, предусмотренных на капитальный ремонт жилищного фонда, - не более 10% от установленного законодательством годового объема и иных источников.

На начальном этапе энергоэффективные мероприятия могут финансироваться только за счет средств местных бюджетов и иных источников с возмещением собственниками затрат на их реализацию.

Размер затрат, приходящихся на собственника, члена организации застройщиков, определяется пропорционально его доле в праве общей собственности на общее имущество.

Разработчиком проекта выступил Государственный комитет по стандартизации . Принять участие в обсуждении проекта указа предлагается до 1 октября 2018 года. Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси или направить разработчику проекта на электронный адрес: pto.dee@gosstandart.gov.by.-0-