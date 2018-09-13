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Интерактивные площадки и путешествие в страну вдохновения. В Гродно отметили день рождения БРПО

14.09.2018 — Новости Общества | Полымя  
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Интерактивные площадки и путешествие в страну вдохновения. В Гродно отметили день рождения БРПО
Праздник, во время которого 50 мальчишек и девчонок Октябрьского района Гродно торжественно приняли в пионеры, прошел в СШ № 3. Вообще в районе 23 пионерские дружины, в которых состоит больше 16 000 ребят.
На празднике наградили пионеров и педагогов, которые достигли высоких результатов в различных конкурсах:
 В течение года проходит много пионерских конкурсов и проектов,  которые  помогают ребятам раскрыть их таланты, настраивают на общественную активность, — рассказала Галина Белозерова, председатель районного совета ОО «БРПО».
Участники праздника совершили экскурсию в этнографический музей «Скарбонка»,  побывали в музее имени Виктора Усова.
На площадке «Пионерия страна вдохновения»  ребят ждали игры и викторины. Готовили интерактив педагогические работники центра творчества «Прамень».
Интерактивные площадки и путешествие в страну вдохновения. В Гродно отметили день рождения БРПО
Интерактивные площадки и путешествие в страну вдохновения. В Гродно отметили день рождения БРПО
Интерактивные площадки и путешествие в страну вдохновения. В Гродно отметили день рождения БРПО
Интерактивные площадки и путешествие в страну вдохновения. В Гродно отметили день рождения БРПО
 
Теги: Гродно
 
 
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Праздник, во время которого 50 мальчишек и девчонок Октябрьского района Гродно торжественно приняли в пионеры, прошел в СШ № 3.
 
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