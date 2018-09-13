Интерактивные площадки и путешествие в страну вдохновения. В Гродно отметили день рождения БРПО

Праздник, во время которого 50 мальчишек и девчонок Октябрьского района Гродно торжественно приняли в пионеры, прошел в СШ № 3. Вообще в районе 23 пионерские дружины, в которых состоит больше 16 000 ребят.
На празднике наградили пионеров и педагогов, которые достигли высоких результатов в различных конкурсах:
— В течение года проходит много пионерских конкурсов и проектов, которые помогают ребятам раскрыть их таланты, настраивают на общественную активность, — рассказала Галина Белозерова, председатель районного совета ОО «БРПО».
Участники праздника совершили экскурсию в этнографический музей «Скарбонка», побывали в музее имени Виктора Усова.
На площадке «Пионерия страна вдохновения» ребят ждали игры и викторины. Готовили интерактив педагогические работники центра творчества «Прамень».
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Праздник, во время которого 50 мальчишек и девчонок Октябрьского района Гродно торжественно приняли в пионеры, прошел в СШ № 3.